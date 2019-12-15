الأحد, 15 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

أهل القرآن الكريم

الأحد 15 ديسمبر 2019 04:11 م بتوقيت مسقط

أهل القرآن الكريم
حمد بن صالح العلوي

حمد بن صالح العلوي
المزيد من المقالات
أهل القرآن الكريم

 

 حمد بن صالح العلوي

 

يا سعادة من تلا القرآن الكريم حق تلاوته ودرسه وجاهد في حفظه وعمل بما جاء به من تعاليم وأخلاق وفهم واتعظ وسار على النهج السليم.

تغمرنا السعادة ونثني على الهيئات الأهلية والمراكز والدوائر الحكومية على تنظيم مسابقات في شتى العلوم والمعارف ومن هذه المسابقات مسابقة اتقان التلاوة والصوت الحسن والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم ومسابقة السلطان قابوس للقرٱن الكريم والتي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

 ويثلج صدرك حينما ترى حلقات تحفيظ القرآن الكريم هنا وهناك منتشرة في المسجد لعدد من الطلاب المشاركين وقد زادت سعادتنا حينما تحدث أحد المسؤولين من أعضاء التقييم وهو من اللجنة الرئيسة التي تجوب مراكز التحفيظ في محافظات السلطنة وولاياتها مشيرا إلى ملاحظة جدا مهمة قائلا: مررت على عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم ولم أرَ مثل ما رأيت في مركز جامع السلطان قابوس بصور حيث رأيت أولياء الأمور مع أبنائهم يراجعون لهم ما حفظوا فبارك الله فيهم وفي أبنائهم ومعلميهم.

مبارك أنت أيها القارئ والحافظ للقرآن أينما كنت، ويكفينا فخرا أنّ القرآن الكريم العظيم كتاب الله تعالى وتلاوته ودراسته وحفظه واجب كي ننال الرضا والقبول.

إننا نبغي شرح الصدور وفتح حجرات العقول فهمسة في أذنيك إلى عقلك الراجح الرزين بأن نفتح صفحة جديدة مع أنفسنا ونهتم بالقرآن الكريم حفظا ودراسة فهو نور وطمأنينة للقلب والفؤاد.

والشكر موصول للجنة الرئيسة بوزارة التربية والتعليم واللجان الفرعية، مشرفي مادة التربية الإسلامية في المحافظات التعليمية.

حفظكم الله تعالى وشرح صدركم وأفئدتكم.. وحفظ الله سلطان البلاد وسدد خطاه وحفظ عماننا الغالية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 أبريل 2018

تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم للمدارس الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن

المزيد

05 أكتوبر 2015

القرآن الكريم والترجمة

المزيد

06 أغسطس 2015

من آداب تلاوة القرآن الكريم

المزيد

06 مارس 2015

287 سؤالا وجوابا في القرآن الكريم

المزيد

كتاب آخرين

سيف بن سالم المعمري

كاتب

سالم بن لبخيت كشوب

كاتب

ياسر قبيلات

كاتب

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح حول سحب أدوية إماراتية من السوق العماني

المحليات - أخبار

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

انطلاق المنتدى التجاري العماني السعودي في الرياض.. الأحد

الاقتصاد - محلي

انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة تشهد إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة