الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لا وقت إلا للحب

الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

لا وقت إلا للحب


مجدولين الجرماني | إعلامية سورية

ليلى أم دمشق، لافرق ؟!
قلب الأنثى السوري هل هو دفتر مذكرات لجدتها .... ترانا نحمل ماضينا نتشرب لهفة جدتنا في لقاء فارس أحلامنا، نُصّرُّ على البقاء عذراوات الحبيب الأول، نُبقي على شريط المجدلية يلف قيعان قلوبنا، وهنا يطالعني قول الكاتبة نحن النساء السوريات نشبه دمشق تبرر بقاءها لحب يستقيم به كاهلها مضغ آخر لقيمات من شعرها الأشيب، رغم خذلانه لها فهو كهذه الحرب اللعينة، يرتع في جنبات يومها (أنا دمشق: لا شيء يسحرني إلا ذاتي العاشقة، التي كلما أعوزها الحب استقته، من رائحة ياسمينها، وخطوات عاشقيها، ضحكاتهم في قلبي زاد لسنين قادمات، ما يجعلني لا أشعر بطعم ألذ من طعمه، تلك الأصالة المنبعثة من مكوناته، من بهار الصدق، من هيل شغفي به، بلا تسرع، بلا نكهات مستجلبة).
هذه الرواية تعبر عن الأدب النسوي الحديث، الذي يقدم مرحلة الحرب وما بعدها من استمرار أزمة، فساد مؤسسات واشخاص، ومجتمع، بحث عن هوية، مقاومة لآخر رمق، محاولة الوقوف مجددا رغم الخراب.
لا أنكر لهفتي وأنا أركض فوق سطور الرواية، وكأي امراة سورية أريد معرفة هل ينجح الحب؟ أم إنه فقط في قصائد الشعراء، الرواية ممتعة، ذات لغة سلسة، تحملك بين طياتها لعالمنا وتغوص بتفاصيله رغما عنك، بحيث تشعر أنك جزء أساسي من أركان هذا البناء المتماسك.
 الكاتبة تتقمص جيدا شخصياتها والإسقاطات التي قامت بها على الشخوص؛ فهي تبين لنا عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي ننبش فيها عن ذاكرتنا المختفية، عن ماضينا المتلبس أرواحنا، وبها نعود للماضي لنرى جمال ذكرياته من خلال شخوص نبحث عنهم على صفحات التواصل لنترصد حياتهم.
ليلى بطلة روايتنا تعيش الحب النقي بفصوله الندية مع حبيبها عمر الذي هاجر وتزوج أجنبية، والدها في الجيش، الحرب أثقلتهم بهموم الهجرة والنزوح، والفرقة بين أفراد الأسرة، ككل السوريين، عبادة زوج ليلى هجين الحرب وذيل مافيا أنتجته أيادي الفساد، تقول ليلى (لحرب أكلتنا، شربتنا، تغذت على فجائعنا، اقتاتت على همومنا اليومية، ارتوت من دمائنا، تعطرت بقصص شقائنا المختلفة).
بين الكلمات أشتم عطر الأنثى، أتلمس قلب ينبض بالحياة، يقاوم كل ظروف الموت ليحيا كل من حوله، لينجح ليصلح فساد، وهكذا الأنثى الدمشقية فكما قال عمر لحبيبته ليلى (ليلى أنت وطني، أنت دمشق التي لم يذلها الفقد، ولم يقتل لياليها الحداد).
أذهب مع ليلى لأخر تجلياتها بانتظار حبيبها حيث يتأكلها الشوق والحنين والكبرياء ومحاربة كل هذا الفساد الذي لم تكن لتراه بعين برائتها ونقائها فتقول (كان ينقصني أن يفترسني ذئب، لأقتنع أني أعيش في غابة).
محمود الطبيب الشاب الذي اغتالته أياد الفاسدين، (الفيس) وفضحه للعلاقات التي تدور في الخفاء، كل هذا وليلى الدمشقية صامدة، مصممة على النجاح، وإزاحة العوائق، ومساعدة الأطفال والشباب الذين ضاعوا في خضم هذه الحرب الضروس. فقد حولت هذا الحب الكبير لحب أعمق وأوسع من ترهات الذكورة الغير متوازنة والأنانية بحب الذات ف ليلانا هي دمشق ابنة الشمس رواية متماسكة البنيان ،متتابعة الأحداث، والتشويق، مترابطة المعنى والصور، روايتنا هي أنثى سورية بامتياز.
................
تمت طباعتها في دار بعل أمل أبو سعد

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يناير 2018

مساحات للحب

المزيد

07 مارس 2017

أرواح تغني للحب

المزيد

28 أغسطس 2018

للحب منزلةٌ بها تُرضيه

المزيد

20 مارس 2019

رجلٌ غير صالح للحب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

120 ألف زائر لـ"شباب عمان 2" في مهرجان أرمادا البحري بفرنسا

المحليات - أخبار

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

دولي - أخبار

روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

رياضة - محلي

3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة