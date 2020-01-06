صحار تستضيف الدورة السابعة لمخيم النحاتين

صحار – الرؤية

تحتضن منطقة وادي الجزي، في ولاية صحار بمُحافظة شمال الباطنة، أشغال المخيّم النّحتِي في دورته السابعة التي تبدأ يوم 24 يناير، وتستمر حتى 2 فبراير 2020.

وقال المشرف على المشروع، الفنان علي الجابري، إنّ من بين ضيوف هذه الدورة النحاتين "خوسيه كاركوس ميلان" من إسبانيا، و"أوسكار أجويرو كومنديدور" من كوبا، و"جورج فانديل" من بلجيكا، و"ماريو تابيا" من إيطاليا، ومحرز اللوز من تونس، و"أولينا دوداتكو" من كرواتيا، وأحمد الشبيبي ويوسف الرواحي من سلطنة عمان.

وأضاف الجابري، أنه بالتزامن مع العمل الميداني والنّحت المباشر على الرخام في موقعه، تعقَد ندوة نقديّة حول المنتَج الفنّي في المخيم، بمشاركة عدد من النّقاد، في الوقت الذي تترجَم إلى لغات عدة للتواصل بين النحاتين المشاركين وتبادل الخبرات والطروحات الفنية.

وتابع المشرف على المشروع أنَّ المخيم يقدم ورشاً لتعليم تقنيات العمل النحتي للشباب واليافعين على مدى أيامه العشرة، تتخللها زيارات يقوم بها أدباء ومعنيون بالشأن الثقافي إلى موقعه، وتُختتم أعماله يوم 2 فبراير بعرض المنحوتات في ساحة عامة في احتفالية يتخللها عزفٌ مباشر على البيانو.

ويشير الجابري إلى أنَّ دورات المخيم السابقة أقيمت بانتظام سنوياً منذ تأسيسه، وأن الأعمال المنجَزَة كانت تُعرَض للعموم عقبَ كل دورة، وهو ما جعل من هذه الفعالية إحدى مميزات مدينة صحار التاريخية.

ومن النحاتين الذين دأب المخيّم على استضافتهم من أنحاء العالم، يذكر الجابري: "فيكتور كوباك" من بيلاروسيا، و"أليكس لابيجوف" من فرنسا، و"ستيفانو سابيتا" من إيطاليا، و"آنا ماريا" من رومانيا، والطاهر هدهود من الجزائر، وصالح بن عمر من تونس، وخالد ميرغني من السودان، ويوسف الرواحي وأنور سونيا من سلطنة عُمان.