طوق الحرير

سميرة الزغدودي | تونس

خاصرتني بسناء لحظ ادعج

وكشفت عن وجه الصباح الأبلج

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في حضرة الإحساس أجّ تحفزي

فرميتُني في يمّه المتومّج

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وسبحتُ في رؤياكَ أيَّ سباحة

وتوهجَ الوجدانُ أي توهج

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في قهوة قد غرت من فنجانها

وجلست ترشفها بثغر أفلج

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لبخارها المتصاعد استبقت يدي

لتلامسَ الرّشفات جمر تأجُّجِي

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كادت يدي تمضي لثغرك غيْرةً

في اللمسِ ما احتاجتْ لأيّ تحجُّجِ

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أضرمتَ فيها من لهيبكَ نارها

فسعت لتنجوَ من سعيرِ منضج

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خذني مع الرشفات أخذة ملهم

كي ادخل التاريخ مثل الخزرج

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في روحك الخضراء اسكن وردة

بين الربى في وقدة وتغنج

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لثْمُ السجائر زاد من متحرّقي

يا شارب الفنجان ذب لتبرج

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انسام قهوتك اللذيذة سيدي

تسري إلى الأعماق مثل العوسج

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أنفاسنا اختلطت لترسم قبلة

صرنا بها فردا لفرْطِ تهيّج

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وعلمت حين تنفست أشياؤنا

أني لغير شهيقنا لم أرتج

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ذوباننا المعسول أمسى قصة

ستساق للعشاق مثل الهودج

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لمّا بلغنا في الكمال مقامنا

طوقتني بحرير شعر مبهج