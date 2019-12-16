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طوق الحرير

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:28 ص بتوقيت مسقط

طوق الحرير

 

سميرة الزغدودي | تونس

 

خاصرتني بسناء لحظ ادعج

                      وكشفت عن وجه الصباح الأبلج

//

في حضرة الإحساس أجّ تحفزي

                              فرميتُني في يمّه المتومّج

//

وسبحتُ في رؤياكَ أيَّ سباحة

                            وتوهجَ الوجدانُ أي توهج

//

في قهوة قد غرت من فنجانها

                           وجلست ترشفها بثغر أفلج

//

لبخارها المتصاعد استبقت يدي

                      لتلامسَ الرّشفات جمر تأجُّجِي

//

كادت يدي تمضي لثغرك غيْرةً

                    في اللمسِ ما احتاجتْ لأيّ تحجُّجِ

//

أضرمتَ فيها من لهيبكَ نارها

                      فسعت لتنجوَ من سعيرِ منضج

//

خذني مع الرشفات أخذة ملهم

                        كي ادخل التاريخ مثل الخزرج

//

في روحك الخضراء اسكن وردة

                             بين الربى في وقدة وتغنج

//

لثْمُ السجائر زاد من  متحرّقي

                          يا شارب الفنجان ذب لتبرج

//

انسام قهوتك اللذيذة سيدي

                    تسري إلى الأعماق مثل العوسج

//

أنفاسنا اختلطت لترسم قبلة

                           صرنا بها فردا لفرْطِ تهيّج

//

وعلمت حين تنفست أشياؤنا

                             أني لغير شهيقنا لم أرتج

//

ذوباننا المعسول أمسى قصة

                         ستساق للعشاق مثل الهودج

//

لمّا بلغنا في الكمال مقامنا

                         طوقتني بحرير شعر مبهج

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