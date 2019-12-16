طوق الحرير

سميرة الزغدودي | تونس
خاصرتني بسناء لحظ ادعج
وكشفت عن وجه الصباح الأبلج
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في حضرة الإحساس أجّ تحفزي
فرميتُني في يمّه المتومّج
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وسبحتُ في رؤياكَ أيَّ سباحة
وتوهجَ الوجدانُ أي توهج
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في قهوة قد غرت من فنجانها
وجلست ترشفها بثغر أفلج
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لبخارها المتصاعد استبقت يدي
لتلامسَ الرّشفات جمر تأجُّجِي
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كادت يدي تمضي لثغرك غيْرةً
في اللمسِ ما احتاجتْ لأيّ تحجُّجِ
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أضرمتَ فيها من لهيبكَ نارها
فسعت لتنجوَ من سعيرِ منضج
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خذني مع الرشفات أخذة ملهم
كي ادخل التاريخ مثل الخزرج
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في روحك الخضراء اسكن وردة
بين الربى في وقدة وتغنج
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لثْمُ السجائر زاد من متحرّقي
يا شارب الفنجان ذب لتبرج
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انسام قهوتك اللذيذة سيدي
تسري إلى الأعماق مثل العوسج
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أنفاسنا اختلطت لترسم قبلة
صرنا بها فردا لفرْطِ تهيّج
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وعلمت حين تنفست أشياؤنا
أني لغير شهيقنا لم أرتج
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ذوباننا المعسول أمسى قصة
ستساق للعشاق مثل الهودج
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لمّا بلغنا في الكمال مقامنا
طوقتني بحرير شعر مبهج