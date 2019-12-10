47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

الرؤية- فايزة الكلبانية

كشفت جريدة الرؤية عن أسماء المشاريع المرشحة للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة (2019) في مجالات الجائزة الثمانية، وبلغ اجمالي المرشحين 47 مشروعا من بين 577 تنافسوا في مختلف مراحل الجائزة.

وترعى معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حفل تكريم الفائزين بالجائزة يوم الأحد المقبل بفندق كيمبنسكي الموج في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك برعاية حصرية من شركة اوكسيدنتال عمان "اوكسي عمان"، ضمن جهودها للمسؤولية الاجتماعية.

وفي مجال الالكترونيات والروبوت، تأهلت مشاريع: Big data driven STLF in IOT environment using FFNN، وDesign And Fabrication Of 5 in 1 Agriculture Robot، وجهاز سريع، واستخدام الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي في القطاع اللوجستي، وSmart Baby Cradle، ومندوس، والدعن الحساس.

وفي مجال الطاقة المتجددة، تأهلت مشاريع Mother POWER، والطاقة الشمسية الملونة باستخدام تقنية النانو، وSea Engine، وتطوير زعنفة الطاقة بالأمواج، وانتاج الوقود الحيوي من المعالجات الكهروكيميائية.

وفي مجال إعادة التدوير، تأهلت مشاريع إعادة تدوير الماء المستخدم في مغاسل السيارات، وألواح DPPC الخشبية، وخربشة، ومُستديم، وإكسير التربة.

وفي مجال ذوي الإعاقة، تأهلت: أثير بنت خالد بن جمعة البلوشية بمشروع أثير Delights، وهيثم عبد الله علي خلفان الدرمكي، ويونس بن حمود بن سعيد التوبي، ووفاء سعيد حمد الحارثية، وحافظ بن سالم اولاد أحمد، واحمد بن خميس بن خليفه الصالحي، ومحمد بن راشد بن محمد الرديني.

وفي مجال تقنية المعلومات، تأهلت مشاريع: شاشة محراب التفاعلية للمساجد، وﺇﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺎء، وتطبيق أكيد Akeed Delivery، وتطبيق كنز الفقه، ولعبة سباق الهجن Camel Racing.

وفي مجال الثقافة والآداب "فرع الشعر الشعبي"، تأهل حمد بن خميس البادي، وأحمد بن سعيد بن عبد الرحمن المغربي، وحمود بن وهقه اليحيائي، وعبد العزيز بن طالب بن سعيد السعدي، وسارة بنت علي بن ناصر البريكية، وخالد بن جمعة بن سعيد الداؤدي.

وفي مجال الإعلام الرقمي "فرع الإعلام الرياضي ، تأهل: صدى جعلان، والذكرى العمانية، وموقع جماهير صحار، وهيثم بن سليم الشكيري، ومجلس جماهير الرستاق الإعلامي، وموقع جماهير صحم.

وفي مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، تأهل فريق SQUstore الطلابي التطوعي، ومشروع مطبخنا العماني، وبرنامج بيدي أقرأ، ومكتبة الندوة العامة، وإحياء وصيانة فلج صعراء (الصعراني)، وفريق نرعاكم للمسنين.