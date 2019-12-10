الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. مبادرات الرؤية
  3. جائزة الرؤية لمبادرات الشباب
  4. عرض الخبر

في حفل تحت رعاية رئيسة "الصناعات الحرفية"

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:12 ص بتوقيت مسقط

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

الرؤية- فايزة الكلبانية

 

كشفت جريدة الرؤية عن أسماء المشاريع المرشحة للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة (2019) في مجالات الجائزة الثمانية، وبلغ اجمالي المرشحين 47 مشروعا من بين 577 تنافسوا في مختلف مراحل الجائزة.

وترعى معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حفل تكريم الفائزين بالجائزة يوم الأحد المقبل بفندق كيمبنسكي الموج في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك برعاية حصرية من شركة اوكسيدنتال عمان "اوكسي عمان"، ضمن جهودها للمسؤولية الاجتماعية.

وفي مجال الالكترونيات والروبوت، تأهلت مشاريع: Big data driven STLF in IOT environment using FFNN، وDesign And Fabrication Of 5 in 1 Agriculture Robot، وجهاز سريع، واستخدام الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي في القطاع اللوجستي، وSmart Baby Cradle، ومندوس، والدعن الحساس.

وفي مجال الطاقة المتجددة، تأهلت مشاريع Mother POWER، والطاقة الشمسية الملونة باستخدام تقنية النانو، وSea Engine، وتطوير زعنفة الطاقة بالأمواج، وانتاج الوقود الحيوي من المعالجات الكهروكيميائية.

وفي مجال إعادة التدوير، تأهلت مشاريع إعادة تدوير الماء المستخدم في مغاسل السيارات، وألواح DPPC الخشبية، وخربشة، ومُستديم، وإكسير التربة.

وفي مجال ذوي الإعاقة، تأهلت: أثير بنت خالد بن جمعة البلوشية بمشروع أثير Delights، وهيثم عبد الله علي خلفان الدرمكي، ويونس بن حمود بن سعيد التوبي، ووفاء سعيد حمد الحارثية، وحافظ بن سالم اولاد أحمد، واحمد بن خميس بن خليفه الصالحي، ومحمد بن راشد بن محمد الرديني.

وفي مجال تقنية المعلومات، تأهلت مشاريع: شاشة محراب التفاعلية للمساجد، وﺇﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺎء، وتطبيق أكيد Akeed Delivery، وتطبيق كنز الفقه، ولعبة سباق الهجن  Camel Racing.

وفي مجال الثقافة والآداب "فرع الشعر الشعبي"، تأهل حمد بن خميس البادي، وأحمد بن سعيد بن عبد الرحمن المغربي، وحمود بن وهقه اليحيائي، وعبد العزيز بن طالب بن سعيد السعدي، وسارة بنت علي بن ناصر البريكية، وخالد بن جمعة بن سعيد الداؤدي.

وفي مجال الإعلام الرقمي "فرع الإعلام الرياضي ، تأهل: صدى جعلان، والذكرى العمانية، وموقع جماهير صحار، وهيثم بن سليم الشكيري، ومجلس جماهير الرستاق الإعلامي، وموقع جماهير صحم.

وفي مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، تأهل فريق SQUstore الطلابي التطوعي، ومشروع مطبخنا العماني، وبرنامج بيدي أقرأ، ومكتبة الندوة العامة، وإحياء وصيانة فلج صعراء (الصعراني)، وفريق نرعاكم للمسنين.

ويحصل الفائز بالمركز الاول على 1500 ريال عماني، والمركز الثاني على 1000 ريال عماني، والمركز الثالث على 500 ريال عماني، فيما يحصل المركزين الرابع والخامس على شهادة تكريم.

المصدر : الرؤية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 ديسمبر 2016

39 متأهلا للفوز بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2016".. والتتويج 18 ديسمبر الجاري

المزيد

09 نوفمبر 2015

تتويج الفائزين بجائزة "الرؤية لمبادرات الشباب 2015".. الإثنين المقبل

المزيد

11 يناير 2017

الفائزون بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. ضيوف "الأوبرا جاليري" الأحد المقبل

المزيد

09 يوليو 2019

استمارة المشاركة بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019 - مجال ذوي الإعاقة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

تراجع تصنيف الحالة الجوية في بحر العرب.. وأمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر تنبيها جديدا

المحليات - أخبار

الكونجرس الأمريكي يُشيد بتجربة السلطنة في مجال الحريات الدينية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جنوب الباطنة تتوج بكأس جلالة السلطان للتفوق الكشفي والإرشادي.. والداخلية وصيفا وشمال الباطنة ثالثا

المحليات - تعليم

اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة