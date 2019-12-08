"أوبار كابيتال" يتوقع تأثر حركة السوق بالأنباء الأولية عن خطط الموازنة العامة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال أن تتأثر حركة السوق محليا بالأنباء الأولية عن خطط الموازنة العامة للعام المقبل؛ حيث يراقب المستثمرون تطورات الأرقام المعلنة عن كثب ويحللون تأثيرها على مختلف الشركات والقطاعات.

وعلى المستوى الإقليمي، يمثل الإعلان عن سعر سهم "أرامكو" والتطورات الجيوسياسية والإعلانات الأولية عن الموازنات الحكومية نقاطا هامة ومؤثرة في أداء الأسواق ومديري المحافظ، لذلك نصح التقرير بالاستثمار في الشركات التي تتسم أرباحها بالثبات وتلك التي تقدم توزيعات جيدة؛ مع الإشارة إلى أنّ هنالك العديد من الأسهم التي تقدم عائدا نقديا جيدا للتوزيعات عند مستويات الأسعار الحالية.

وأشار التقرير إلى أنّه لفترة أسبوعين متتاليين واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه وسط ضغوط بيعيّة من قبل المستثمرين غير العُمانيين. وخلال الأسبوع المنصرم باع المستثمرون الأجانب ما يقارب 4.1 مليون دولار من الأوراق المالية في حين امتص المستثمرون العمانيون جميع ضغوط البيع من الأجانب وكذلك المستثمرين الخليجيين والعرب بصافي عمليات شراء بمبلغ 5.66 مليون دولار من الأوراق المالية. وفي آخر يوم للتداولات بدأ التداول على أسهم شركة مسندم للطاقة لتحتل المركز الرابع في قائمة الشركات من حيث القيمة المتداولة.

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.87% على أساس أسبوعي إلى 4,028.89 نقطة. وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية على انخفاض، بقيادة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 0.56%، يليه مؤشر الخدمات الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.31%، ومؤشر الصناعة الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.04%. في حين ارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.68% على أساس أسبوعي.

وتم إدراج شركة مسندم للطاقة في سوق مسقط للأوراق المالية يوم الخميس المنصرم. وقد سجل السهم مكاسب بنسبة 5.7% في يوم إدراجه مغلقا عند مستوى 0.334 ريال عماني للسهم. وكان أعلى مستوى وصله هو 0.342 ريال عماني.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي إلى أنّ هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للبنوك التقليدية (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد انخفض بمقدار 3.6 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.481٪ لشهر أغسطس 2019 بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لنمو الفائدة على الودائع على أساس سنوي بشكل أعلى من معدل ارتفاع الفائدة على الإقراض على أساس سنوي.

وبالمقارنة الشهرية، ارتفع الفرق بمقدار 0.9 نقطة أساس، حيث ارتفع سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 0.9 نقطة أساس مقارنة مع استقرار سعر الفائدة على الودائع.

كما شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية تراجعا بـ 15.1 نقطة أساس على أساس شهري لشهر أغسطس من العام الحالي عند 3.172% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. والفارق أقل بـ 49.3 نقطة أساس مقارنة مع شهر أغسطس من العام السابق مع العلم بأن تراجع الفارق كان مستمرا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 3.2 نقطة أساس على أساس شهري خلال شهر أغسطس من العام الحالي عند حوالي 3.924%. كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني إلى حوالي 1.456% (مرتفعا بـ 0.9 نقطة أساس على أساس شهري ومرتفعا بـ 13.9 نقطة أساس على أساس سنوي) خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

ويخطط مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية - الذي يُعد بنك البيانات الوطني في السلطنة- إلى طرح نظام نقاط الائتمان لأول مرة للعملاء الأفراد والشركات. ودرجة/ معيار الائتمان هي مقياس لقدرة الفرد (أو كيان الشركة) على سداد القروض حيث تمكن درجة الائتمان الأعلى المقترضين من الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بحد أدنى من الصعوبات والتحديات. وتأخذ درجات الائتمان في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل وسجل السداد وعوامل أخرى.