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يا لها من حياة

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

يا لها من حياة

 

مصطفى جمعة | ليبيا

 

تراهم وقد احتوتهم مجاهل الطرق، وجوها يكدر ملامحها غياب الغد، يسبحون في فضاء الهموم كالفراش الحائر.. آهاتهم المكتومة تبدو في غموض إطراق رؤوسهم.. قد كان هذا يوما ما وطنا.. قد كان مأوى يلمُّ شتات ضياعهم بين الحاجة ومخافة الفقر.. حتى وإن حبسهم القدر هناك فقد كان الألم لهم وطنا..

هارب من الليل..

أخبئك من الظلام

في صدرى وأركض

 من نجمٍ إلى نجم

من  الجبّار الى الشِّعرىٰ

ومن سُهيل الي الجوزاء

وكأن الأرض

قد ضاقت بها الأرجاء

وكأن السماء لم تعد

 هي السماء

وكان الأشياء لم تكن  أبداً

هي الأشياء..

وسرتُ والهمس القديم

يلاحقنى والظل الأثيم

يحثّ خلفي خطاه..

يا وحشة االيل

كأن الصمت في جنباتك

صوت عويل و صراخ

وصوت الريح عواء

والمدى فيك مبتور

والطريق لم يبلغ منتهاه

والسائرون..

 التائهون ..

الحائرون ..

يحنون الجباه

وذاك الأمل الصغير

 مات في أوج صباه..

ويئس الحالمون ..

ووقف السائرون..

 وكفّ الساجدون..

 عن الصلاة..

ولا زلت أركض..

وأخبئك في صدرى

 من العيون

حتى لا يراك الحاقدون

ولا يتشفّي الشّامتون

ولا يظلمك الجناة ..

ولاتُسلمك الحياة ..

يا أمنيتي

يالها من حياة...

هاربٌ ..

والأشجان ..والأحزان

 والألم والندم 

والأسى والعدم

كلهم في ليلي قُضاة ..

يقيمون محكمتك

ينصبون مشنقتك

يأخذون بناصيتك

ويشهد الخانعون موتك

وتذوب صرختى

 فوق الشفاة ..

وتغادرين مرغمة

هذى الحياة ..

 يا أمنيتي

يالها من حياة..

يالها من حياة..

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