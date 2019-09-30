مسار الشباب والاهتمام السامي

يترجم البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب الرؤية السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للاهتمام بالشباب العماني؛ لاعتبارهم هدف التنمية وغايتها، وهو ما أكد عليه معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني خلال رعاية معاليه أمس لختام "مسار الشباب" من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب.

وهذا البرنامج الطموح يعكس الجهود الحثيثة التي يقوم بها ديوان البلاط السلطاني لدعم شباب عمان وتأهيلهم لتلقي علوم ومعارف الثورة الصناعية الرابعة، ومن ثم تحويل أفكارهم المقترحة إلى مشاريع تقنية ناشئة قابلة للاستثمار، تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوطين التقنيات الحديثة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومما يثلج الصدر أن "مسار الشباب" نجح في تأهيل 1000 مشارك من الفئة العمرية 18- 29 سنة وتزويدهم بمهارات وقيم الثورة الصناعية الرابعة عبر رحلة تعليمية وتطبيقية مثرية استمرت لأكثر من عام، تخللتها مراحل من التعلم الإلكتروني والمحاضرات المباشرة والتدريب الشخصي.

إن مثل هذه البرامج تساعد على صقل مهارات شبابنا وتسليحهم بالأدوات التي تكفل لهم التوجه نحو المُستقبل وهم مزودون بما يكفي لتحقيق النجاح والتقدم.