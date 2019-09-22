الصـــراري

إبراهيم محمد الهمداني | اليمن

بوح من العطر فيه النور يغتسلُ

أم شهقة الورد بالألوان تحتفلُ

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أم بهجة الضوء؟ بل من طهرها نفختْ

حبَّاً، فمنها جنان الخلد تنهملُ

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أعجوبة الله..، لا يأسٌ يطوف بها

ولا عناءٌ ولا بؤسٌ ولا مللُ

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يهمي عليها (سلام الله) ، تلثمهُ

همساً، فيشرق فيها الحب والأملُ

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لا الجهل ذنبٌ، ولا تشقى بمعرفةٍ

وليس يخصف فيها عريَها الزللُ

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أحضان عشاقها ظمأى… يخاتلهم

جوعٌ… ومن طيبات المنِّ ما أكلوا

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بها اكتفوا…. وأكتفتْ منهم بما زرعوا

للفجر….، لمَّا بها عنها هم انشغلوا

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وأمطروا قلبها حبا، وما طلبوا

سوى الخلود.. ففاضوا ثمَّ.. واكتملوا

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تعطرتهم عناقا.. أزهرت وربتْ

أسماؤهم… كم بهم تزهو وتكتحلُ

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تهفو إليها السماواتُ العُلى… وَلَكَمْ

تدعوا بمحرابها شوقا وتبتهلُ

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يا جنة الله قد حجت ملائكةٌ

إليك… واسترسلتْ في هديها القبلُ

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في وحي عينيك ألقى اللهُ معجزةً

فما الذي عنكِ قال اللهُ والرسلُ؟!