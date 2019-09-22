الصـــراري

إبراهيم محمد الهمداني | اليمن
بوح من العطر فيه النور يغتسلُ
أم شهقة الورد بالألوان تحتفلُ
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أم بهجة الضوء؟ بل من طهرها نفختْ
حبَّاً، فمنها جنان الخلد تنهملُ
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أعجوبة الله..، لا يأسٌ يطوف بها
ولا عناءٌ ولا بؤسٌ ولا مللُ
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يهمي عليها (سلام الله) ، تلثمهُ
همساً، فيشرق فيها الحب والأملُ
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لا الجهل ذنبٌ، ولا تشقى بمعرفةٍ
وليس يخصف فيها عريَها الزللُ
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أحضان عشاقها ظمأى… يخاتلهم
جوعٌ… ومن طيبات المنِّ ما أكلوا
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بها اكتفوا…. وأكتفتْ منهم بما زرعوا
للفجر….، لمَّا بها عنها هم انشغلوا
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وأمطروا قلبها حبا، وما طلبوا
سوى الخلود.. ففاضوا ثمَّ.. واكتملوا
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تعطرتهم عناقا.. أزهرت وربتْ
أسماؤهم… كم بهم تزهو وتكتحلُ
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تهفو إليها السماواتُ العُلى… وَلَكَمْ
تدعوا بمحرابها شوقا وتبتهلُ
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يا جنة الله قد حجت ملائكةٌ
إليك… واسترسلتْ في هديها القبلُ
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في وحي عينيك ألقى اللهُ معجزةً
فما الذي عنكِ قال اللهُ والرسلُ؟!