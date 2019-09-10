الكويتي عبدالله الطريجي رئيسًا للجنة الكشفية العربية

مسقط – الرؤية

انتخبت اللجنة الكشفية العربية الكويتي الدكتور عبدالله الطريجى رئيساً لها وذلك في اجتماعها الأول بعد انتخابات العضوية النصفية الذي صوت له المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية ويستضيه اتحاد الكشافة والمرشدات المصري تحت شعار "تنمية واستدامة" وذلك خلال الفترة من 7- 12 سبتمبر 2019، والذي تشارك فيه السلطنة بوفد من المديرية العامة للكشافة والمرشدات، يترأسه الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات.

وعقدت اللجنة الكشفية اجتماعها الأول بعد اختيار الأعضاء حيث فاز الدكتور عبدالله الطريجي بمنصب الرئيس خلفاً لممثل السلطنة خميس بن سالم الراسبي الذي ترأس اللجنة خلال الفترة من 2016 إلى سبتمبر الجاري 2019م، كما تم اختيار المغربي عزيز حافظي نائبا له، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي والمصري محمد مصطفى والفلسطيني توفيق سالم ومن اليمن مشعل بن سيف الداعري ومن موريتانيا الشيخ سيد أحمد البكاي.

وناقش المؤتمر أمس أهم الأحداث الكشفية العربية القادمة وعروض الدول المترشحة لاستضافة الأحداث الكشفية العربية، كما تم تقديم جلسة عن نظام خدمات المنظمة الكشفية العالمية فى مجالات تنمية العضوية وتنمية المجتمع والطرق التربوية وصورة الكشفية، واستعرضت المنظمة الكشفية العربية التعاون مع شركاء النجاح وهم المجلس العربي للطفولة والتنمية والجمعية المصرية لهواة الراديو والتنمية والمؤسسة العالمية للتدريب والتنمية ووزارة البيئة المصرية ومؤسسة الوليد الإنسانية.

وتشارك اللجنة التنظيمية لرواد مجلس التعاون الخليجي في أعمال المؤتمر كشريك استراتيجي لتفعيل العمل الكشفي العربي، ويمثل السلطنة في اللجنة التنظيمية لرواد كشافة دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزدجالي رئيس اللجنة التأسيسية باللجنة التنظيمية.

ويتكون وفد السلطنة من 10 أعضاء منهم 6 مراقبين وهم يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات رئيسا وعضوية كل من محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة ويعقوب بن عبدالله المقبالي وحسن بن خلفان آل عبدالسلام وعبدالعزيز بن خلفان الهدابي وسليمان بن علي البحراني وعلي بن ماجد المرزوقي وعبدالرحمن بن جوهر الغيلاني وعلي بن سعيد المعمري وعبدالحكيم الحجري، كما يمثل السلطنة في اللجنة التنظيمية لرواد كشافة دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزدجالي.