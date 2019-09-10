الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

خلفا لممثل السلطنة

الكويتي عبدالله الطريجي رئيسًا للجنة الكشفية العربية

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

الكويتي عبدالله الطريجي رئيسًا للجنة الكشفية العربية

 

مسقط – الرؤية

انتخبت اللجنة الكشفية العربية الكويتي الدكتور عبدالله الطريجى رئيساً لها وذلك في اجتماعها الأول بعد انتخابات العضوية النصفية الذي صوت له المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية ويستضيه اتحاد الكشافة والمرشدات المصري تحت شعار "تنمية واستدامة" وذلك خلال الفترة من 7- 12 سبتمبر 2019، والذي تشارك فيه السلطنة بوفد من المديرية العامة للكشافة والمرشدات، يترأسه الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات.

وعقدت اللجنة الكشفية اجتماعها الأول بعد اختيار الأعضاء حيث فاز الدكتور عبدالله الطريجي بمنصب الرئيس خلفاً لممثل السلطنة خميس بن سالم الراسبي الذي ترأس اللجنة خلال الفترة من 2016 إلى سبتمبر الجاري 2019م، كما تم اختيار المغربي عزيز حافظي نائبا له، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي والمصري محمد مصطفى والفلسطيني توفيق سالم ومن اليمن مشعل بن سيف الداعري ومن موريتانيا الشيخ سيد أحمد البكاي.

وناقش المؤتمر أمس أهم الأحداث الكشفية العربية القادمة وعروض الدول المترشحة لاستضافة الأحداث الكشفية العربية، كما تم تقديم جلسة عن نظام خدمات المنظمة الكشفية العالمية فى مجالات تنمية العضوية وتنمية المجتمع والطرق التربوية وصورة الكشفية، واستعرضت المنظمة الكشفية العربية التعاون مع شركاء النجاح وهم المجلس العربي للطفولة والتنمية والجمعية المصرية لهواة الراديو والتنمية والمؤسسة العالمية للتدريب والتنمية ووزارة البيئة المصرية ومؤسسة الوليد الإنسانية.

وتشارك اللجنة التنظيمية لرواد مجلس التعاون الخليجي في أعمال المؤتمر كشريك استراتيجي لتفعيل العمل الكشفي العربي، ويمثل السلطنة في اللجنة التنظيمية لرواد كشافة دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزدجالي رئيس اللجنة التأسيسية باللجنة التنظيمية.

 ويتكون وفد السلطنة من 10 أعضاء منهم 6 مراقبين وهم يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات رئيسا وعضوية كل من محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة ويعقوب بن عبدالله المقبالي وحسن بن خلفان آل عبدالسلام وعبدالعزيز بن خلفان الهدابي وسليمان بن علي البحراني وعلي بن ماجد المرزوقي وعبدالرحمن بن جوهر الغيلاني وعلي بن سعيد المعمري وعبدالحكيم الحجري، كما يمثل السلطنة في اللجنة التنظيمية لرواد كشافة دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزدجالي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 نوفمبر 2016

انتخاب السلطنة رئيسا للجنة الكشفية العربية حتى 2020

المزيد

25 يوليو 2019

السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

المزيد

01 أكتوبر 2015

منصور الطوقي رئيسا للجنة البارالمبية العمانية

المزيد

26 نوفمبر 2015

صالح الفارسي رئيسا للجنة المسابقات بـ"اتحاد القدم"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمان لتطور التجربة الديمقراطية

المحليات - أخبار

الخميس.. آخر فرصة للقيد في السجل الانتخابي.. و"الداخلية" تحث المواطنين على سرعة التسجيل

المحليات - أخبار

إرجاء السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية في غير دولهم

الاقتصاد - محلي

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة