الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

السيد جعيدان

الثلاثاء 04 فبراير 2020 08:20 م بتوقيت مسقط

السيد جعيدان
علي بن سالم كفيتان

علي بن سالم كفيتان
المزيد من المقالات
السيد جعيدان ولادة قيصرية ثالثة ابتسامة الحمار والسنابي البارع أسرة عظيمة وحُكم رشيد

 

علي بن سالم كفيتان

alikafetan@gmail.com

لم يكن السيد ميلر استثناء من القاعدة فعندما حضر إليه ملك الأنحاء في رحلة صيد؛ تباهى هذا الفقير المعدم الذي يعيش في قريته النائية بجوار كوخه المتهالك على مشارف جدول ماء رقراق وحياة هادئة بأنّ ابنته تحوّل القش إلى ذهب، فأخذها الملك عنوة وحبسها في إسطبل للخيول وقال لها حولي لي هذا القش إلى ذهب قبل أن تشرق الشمس؛ هنا تمنت البنت الجميلة لو أنّ أبيها لم يكن متزلفاً، وتساقطت دموعها حسرات على خديها البريئين فما عساها تفعل الآن؟  

سألت نفسها مراراً: كيف أحول القش إلى ذهب؟ هذا أمر جنوني... من أين أتيت بهذا الخيال الواسع يا أبي؟ سامحك الله... وفي هذه الأثناء انبرى لها قزم صغير وسألها عما يحزنها فذكرت له القصة فقال لها وإذا استطعت تحويل هذا القش إلى ذهب فماذا عساك تعطيني؟ قالت قلادتي... فحول لها القش إلى ذهب وأخذ قلادتها. فحضر الملك في الصباح وذهل مما رأى فأخذها إلى مخزن للقش وقال لها حولي لي كل هذا إلى ذهب في الصباح التالي مرّت الصغيرة بظروف صعبة فكيف لكل هذا الكمية من القش أن تصبح ذهباً فحضر القزم مرة أخرى وعرض عليها خدماته في الليلة الثانية مقابل أخذ خاتمها، فقبلت مرغمة فعمل طوال الليل حتى قبل حلول الفجر بقليل أنهى مهمته واختفى؛ ليعود الملك الجشع ويتفحّص منجم الذهب الجديد ويطلب منها للمرة الثالثة تحويل كمية أكبر من القش إلى ذهب.

في ليلتها الثالثة جلست البنت الجميلة تنتظر القزم الذي تأخر عليها حتى بعد منتصف الليل وبحضوره تنفست الصعداء، فقالت له إنّ الملك اشترط على نفسه أن يتزوجني إذا حولت هذه الكمية الكبيرة من القش إلى ذهب ولا منقذ غيرك أيها القزم الصغير، فقال لها وما عساها تكون مكافأتي هذه المرة، قالت لم أعد امتلك شيئا أيها القزم افعلها لله.. فقال لها نحن ممالك الأقزام لا نفعل شيئا لله، ولكنني سأشترط عليك أن تمنحيني ابنك البكر من الملك فقبلت المسكينة. وفي اليوم التالي لم يكن أمام الملك إلا القبول بالزواج منها فهي ثروة لا تنضب وجمال ريفي أخاذ وحياء لا ينتهي، وبعد زواجها من الملك لم يعُد إليها القزم، ولم تعد تحول القش إلى ذهب، فطلقها الملك وعادت المسكينة بعد حين إلى قريتها النائية لتجد أبيها السيد ميلر يصطاد سمكا من طرف النهر، فرحّب بها وعلى الفور قالت له هل تريدني أن أحول تلك السمكات إلى ذهب فاستدعت جعيدان وتوسلت إليه لكنّه لم يظهر هذه المرة لأنّ أبيها ليس ملكاً.

هذا القزم الأصلع الصغير يسمى جعيدان وتحكيه الأمهات لأبنائهن كل ليلة وباتت منه نسخ كثيرة في عالم اليوم ممن يوهمون الملوك بتحويل كومة القش إلى ذهب وفي النهاية يجدون أبناءهم في حوزة السيد جعيدان.

جعيدان اليوم لا زال حاضراً بقوة في حياتنا اليومية ابتداء من الفكر وهو ما خلدته الأمهات في عقول الصغار فمنهم من يتمنى أن يكون كالبنت التي تحول القش إلى ذهب، والآخر يريد أن يصبح القزم جعيدان العجيب، وآخرون يفضلون لعب دور الملك المتعطش للثروة، وجميعهم كانوا خطيئة السيد ميلر الذي حلم أن يتقرب للملك ظنا منه أنّ هذه المجاملة ستجر عليه رضاه وتبعد عنه سخطه.

حدثني أحدهم عن أسطورة في ظفار تشبه قصة جعيدان هذه؛ لكنها تحكى على لسان الجن فقد سمع رجل أنسي آخر من مملكة الجن يغني بأعذب الألحان الريفية فحفظ نص القصيدة التي تحكي ذهاب الأمهات للزراعة الموسمية وترك أبنائهن يبكون بينما يقوم هذا الجني عبر غنائه الحزين باستدعاء البقرة الحلوب لإسكات جوع الأطفال الرضع حتى تعود الأمهات من الحقول... إلخ.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يونيو 2015

نيابة عن جلالة السلطان ..السيد أسعد يودع السفير الهندي

المزيد

20 ديسمبر 2018

بناءً على التكليف السامي السيد شهاب يتوجه إلى الرياض

المزيد

18 أكتوبر 2017

السيد أسعد يبحث تعزيز التعاون بين السلطنة و"الإيكاو"

المزيد

02 فبراير 2016

السيد فهد يبحث مع نائب رئيس وزراء تايلند تطوير التعاون الثنائي

المزيد

كتاب آخرين

منى سالم جعبوب

ناصر العبري

كاتب ومراسل صحفي

زاهر بن حارث المحروقي

كاتب

سارة بنت علي البريكية

كاتبة

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تأثيرات اقتصادية "متواضعة" لفيروس كورونا على النمو العالمي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في التنافسية ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يحيل مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة إلى مجلس الدولة

عمان - الدولة والشورى

"مسقط 30" يربح 29 نقطة.. و51 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية

الاقتصاد - محلي

1.9% ارتفاعا في إنتاج وقود السيّارات: 15% زيادة في "الممتاز" و13% تراجعا بـ"العادي"

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن المحطة التعريفية الثالثة للجولات التعريفية بـ"جوائز عمان للسياحة 2020"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة