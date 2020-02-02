روسيا تعلق سفر السائحين بلا تأشيرات من وإلى الصين بسبب كورونا

موسكو -رويتر

قالت روسيا إنها علقت سفر السائحين بلا تأشيرات من الصين وإليها للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وقال مرسوم حكومي إنه سيتم ابتداء من الثاني من فبراير تعليق نظام ثنائي تم الاتفاق عليه عام 2000 لسفر المجموعات السياحية بلا تأشيرات.

وستوقف روسيا أيضا بشكل مؤقت قبول وإصدار وثائق للحصول على تأشيرات عمل بالنسبة للمواطنين الصينيين.

وأعلنت روسيا عن أول حالتي إصابة بكورونا وفرضت قيودا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الروسي في إجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشي كورونا.