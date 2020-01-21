الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

شكرا لجنة شؤون البلدية بالولايات

الثلاثاء 21 يناير 2020 04:45 م بتوقيت مسقط

شكرا لجنة شؤون البلدية بالولايات
حمد بن صالح العلوي

حمد بن صالح العلوي
المزيد من المقالات
شكرا لجنة شؤون البلدية بالولايات ما بعد عاصفة القدر

 

حمدبن صالح العلوي

 

تنشأ لجان في كل دائرة حكومية أو خاصة، وكل لجنة لها اختصاصاتها. ومن هذه اللجان أعضاؤها فاعلون ومن اللجان من لا يعرف منتسبوها إلا اسمها أو رسمها.

فتحية ثناء وشكر وتقدير للجان الفاعلة المنتجة التي تعمل ليل نهار، لا يعرف أعضاؤها الكلل أو الملل، فهم في عمل دؤوب؛ حتى تكون عمان في أبهى حلة..

وسنضرب مثالا: فمن هذه اللجان لجان شؤون البلدية بمحافظات السلطنة عامة، وهذه اللجان يترأسها الولاة أو نوابهم، فشكرا جزيلا لهم ولجهودهم، والشكر موصول لسعادة الشيخ والي صور..

إنها جهود واضحة بينة وأعمال جليلة نراها عيانا.

 

قارئي العزيز..

ترى على جانب الطريق عدة "أكشاك" وأنت آت من مسقط، أدر وجهك جهة اليمين ترى عددًا من " أكشاك" جميلة المنظر صنعتها أنامل يد فنان مبدع.

قبل أيام "الأكشاك" ممتلئة وعلى أرففها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من خضروات وفواكه ومن رطب أو تمر بأشكاله وأنواعه وأحجامه المختلفة، جناها المزارع العماني المكافح المحب لأهله ومجتمعه من أرضه.

وضعت هذه الأكشاك للمزارعين العمانيين وذلك تشجيعا لهم في الاستمرارية والعمل الجاد، وإيجاد منافذ بيع وتسويق لمنتجات وخيرات أرضهم الموسمية مباشرة.

بعد أيام ذهبت قاصدا المرور على الأكشاك فإذا هي خالية تماما ومهملة فالأغراض وضعت على الأرض خارج "الكشك" ولا يوجد إلا أعلاف من البرسيم بأنواعه.

أيّها المزارعون المجتهدون المحبون: ارجعوا إلى أكشاككم فهي الأمكنة الملائمة لخيرات أرضكم واحمدوا ربكم واشكروه على خيرات أرضكم وما أنتجت من خير وفير وارفعوا أكف أيديكم ولا تفتر ألسنتكم من الدعاء وحافظوا على أرضكم وأبعدوا العمالة الوافدة منها.

حفظنا الله وإيّاكم وحفظ عمان وسلطانها وسماءها وأرضها وجبالها ورباها وبحارها، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 ديسمبر 2016

شكرا أيها القراء..شكرا جمعية الصحفيين

المزيد

17 ديسمبر 2016

لجنة شؤون البلدية بالدقم تستعرض إنشاء مواقف للسيارات

المزيد

03 مارس 2018

شؤون البلدية بالدقم تناقش إنشاء مخطط سكني ومسلخ

المزيد

27 ديسمبر 2016

"شؤون الأسرة" تشيد بفوز 7 نساء في "البلدية"

المزيد

كتاب آخرين

سالم بن لبخيت كشوب

كاتب

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

سلطان بن خميس الخروصي

كاتب

أحمد عمر

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السنيدي: نتطلع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل (فيديو)

الاقتصاد - محلي

كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة