شكرا لجنة شؤون البلدية بالولايات

حمدبن صالح العلوي

تنشأ لجان في كل دائرة حكومية أو خاصة، وكل لجنة لها اختصاصاتها. ومن هذه اللجان أعضاؤها فاعلون ومن اللجان من لا يعرف منتسبوها إلا اسمها أو رسمها.

فتحية ثناء وشكر وتقدير للجان الفاعلة المنتجة التي تعمل ليل نهار، لا يعرف أعضاؤها الكلل أو الملل، فهم في عمل دؤوب؛ حتى تكون عمان في أبهى حلة..

وسنضرب مثالا: فمن هذه اللجان لجان شؤون البلدية بمحافظات السلطنة عامة، وهذه اللجان يترأسها الولاة أو نوابهم، فشكرا جزيلا لهم ولجهودهم، والشكر موصول لسعادة الشيخ والي صور..

إنها جهود واضحة بينة وأعمال جليلة نراها عيانا.

قارئي العزيز..

ترى على جانب الطريق عدة "أكشاك" وأنت آت من مسقط، أدر وجهك جهة اليمين ترى عددًا من " أكشاك" جميلة المنظر صنعتها أنامل يد فنان مبدع.

قبل أيام "الأكشاك" ممتلئة وعلى أرففها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من خضروات وفواكه ومن رطب أو تمر بأشكاله وأنواعه وأحجامه المختلفة، جناها المزارع العماني المكافح المحب لأهله ومجتمعه من أرضه.

وضعت هذه الأكشاك للمزارعين العمانيين وذلك تشجيعا لهم في الاستمرارية والعمل الجاد، وإيجاد منافذ بيع وتسويق لمنتجات وخيرات أرضهم الموسمية مباشرة.

بعد أيام ذهبت قاصدا المرور على الأكشاك فإذا هي خالية تماما ومهملة فالأغراض وضعت على الأرض خارج "الكشك" ولا يوجد إلا أعلاف من البرسيم بأنواعه.

أيّها المزارعون المجتهدون المحبون: ارجعوا إلى أكشاككم فهي الأمكنة الملائمة لخيرات أرضكم واحمدوا ربكم واشكروه على خيرات أرضكم وما أنتجت من خير وفير وارفعوا أكف أيديكم ولا تفتر ألسنتكم من الدعاء وحافظوا على أرضكم وأبعدوا العمالة الوافدة منها.

حفظنا الله وإيّاكم وحفظ عمان وسلطانها وسماءها وأرضها وجبالها ورباها وبحارها، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.