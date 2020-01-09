الخميس, 09 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

اقتل إلهك

الخميس 09 يناير 2020 08:50 ص بتوقيت مسقط

اقتل إلهك

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

اقتل إلهك لا يستحقر الشهدا

                 ما انفك يسقيك في استعلائه الكمدا

//

ما انفك يمعن في التسفيه متخذا

                        جماجم الشرق تثبيتا له وتدا

//

اقتل إلهك لا تأبه لسطوته

                      إن الحياة بدون الكبرياء سدى

//

مصلّب الروح لا تخشَ انعتاقك من

                      أوهام صلبك لا تستعظم العددا

//

من يعرف الله لا يعبد فراعنة

                         القادر الحق قهارٌ لهم بردى

//

هذا الإله الذي خوفا تخرّ له

               لولا انبطاحك يا (...) ماكان قد وجدا

//

الموت ما الموت؟ هل تخشى مغادرةً؟

                        وهل قطارك إلا للفناء مدى؟!

//

إنْ تهرب اليوم من أشباحه جزعا

                      نذلا جبانا تكن بالموت لا أحدا

//

حرا وجدت وما يرضاك منكسرا

                    أنت المنار الذي من روحه اتقدا

//

إمّا انهزمت فلا عزٌ ولا ألقٌ

                    فحطم الربّ واشرب نخبه رغدا

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تقرير سري: الأمم المتحدة تبرئ الحوثيين من "هجمات أرامكو"

دولي - أخبار

كم من الجرائم تُرتكب باسم "المادة 51": المُبرر والمُبرر المضاد

دولي - أخبار

"اقتصادية الشورى" تناقش التقرير النهائي حول "مكافحة التجارة المستترة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمريكا للأمم المتحدة: مستعدون لمفاوضات غير مشروطة مع إيران

دولي - أخبار

إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

دولي - أخبار

"نقطة التحول" كتاب جديد على "الرؤية بودكاست" يناقش انتشار الأفكار

منوعات - تكنولوجيا

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة