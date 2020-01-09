د. ريم سليمان الخش| باريس

اقتل إلهك لا يستحقر الشهدا

ما انفك يسقيك في استعلائه الكمدا

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ما انفك يمعن في التسفيه متخذا

جماجم الشرق تثبيتا له وتدا

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اقتل إلهك لا تأبه لسطوته

إن الحياة بدون الكبرياء سدى

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مصلّب الروح لا تخشَ انعتاقك من

أوهام صلبك لا تستعظم العددا

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من يعرف الله لا يعبد فراعنة

القادر الحق قهارٌ لهم بردى

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هذا الإله الذي خوفا تخرّ له

لولا انبطاحك يا (...) ماكان قد وجدا

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الموت ما الموت؟ هل تخشى مغادرةً؟

وهل قطارك إلا للفناء مدى؟!

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إنْ تهرب اليوم من أشباحه جزعا

نذلا جبانا تكن بالموت لا أحدا

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حرا وجدت وما يرضاك منكسرا

أنت المنار الذي من روحه اتقدا

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إمّا انهزمت فلا عزٌ ولا ألقٌ

فحطم الربّ واشرب نخبه رغدا