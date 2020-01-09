د. ريم سليمان الخش| باريس
اقتل إلهك لا يستحقر الشهدا
ما انفك يسقيك في استعلائه الكمدا
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ما انفك يمعن في التسفيه متخذا
جماجم الشرق تثبيتا له وتدا
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اقتل إلهك لا تأبه لسطوته
إن الحياة بدون الكبرياء سدى
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مصلّب الروح لا تخشَ انعتاقك من
أوهام صلبك لا تستعظم العددا
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من يعرف الله لا يعبد فراعنة
القادر الحق قهارٌ لهم بردى
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هذا الإله الذي خوفا تخرّ له
لولا انبطاحك يا (...) ماكان قد وجدا
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الموت ما الموت؟ هل تخشى مغادرةً؟
وهل قطارك إلا للفناء مدى؟!
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إنْ تهرب اليوم من أشباحه جزعا
نذلا جبانا تكن بالموت لا أحدا
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حرا وجدت وما يرضاك منكسرا
أنت المنار الذي من روحه اتقدا
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إمّا انهزمت فلا عزٌ ولا ألقٌ
فحطم الربّ واشرب نخبه رغدا