الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الخريطة

الأربعاء 01 يناير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

الخريطة

 

عديلة  اللّواتي | مسقط

 

ألوانٌ مختلفة..

بيئاتٌ مختلفة..

جيناتٌ مختلفة..

أفهامٌ مختلفة..

 

كلُّها أوعَزتْ للعقل،

أنَّ (خرائطَ) الأذهان ِتباينَتْ

 

وأنَّ تعقيدَها، فاقَ تصوُّرَ الإنسان.

 

كلُّ شخصٍ، له  نشأةٌ وفكرة

ومن ثمّ منهجٌ وشأن.

 

فلا ترْجُ امتثالاً لطبعِكَ

مِن الإخوان والخِلاّن

***

 

أيّها العقل؛

لا تسجُنِ التفكير

أطلِقْ موجاتهِ عبرَ الأثير

 

لتفهَمَ، أنَّ كلّ امرئٍ

على شاكلتهِ يسير

 

وأنّ لَهثكَ لِيُماثِلَكَ،

أمرٌ عسير

 

قد يُلقي بوجهِكَ السّراب

ويُنذِركَ بتعبِ المسير

***

 

اقبَلْهُم كما هُم

ف (خريطتُهم)عَصيّةُ التغيير

 

ازهدْ في النّقد

واصحبْ بالمُداراة

واختَرْ أحسَنَ تعبير

 

وكُنْ جَواداً،

إنْ لقيتَ ما لا يسُرُّكَ

في التماس العُذرِ والتبرير.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أبريل 2018

متى ستختفي كاليفورنيا من على الخريطة ؟

المزيد

14 أكتوبر 2015

التعريف بنظام الخريطة المدرسية في "تعليمية الداخلية"

المزيد

25 أكتوبر 2015

"تعليمية البريمي" تناقش صعوبات العمل في الخريطة المدرسية

المزيد

17 يوليو 2019

السلطنة تشارك في مناقشات الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بيان من "اقتصادية الدقم" حول خدمات الكهرباء والمياه

الاقتصاد - محلي

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

منع صدام حسين من دخول الكويت

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة