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قصيدة وجودية

الأربعاء 01 يناير 2020 08:57 ص بتوقيت مسقط

قصيدة وجودية

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

مكوكيَ الذهنيّ قد حلّقْ

                         متوجها لمداره الأعمقْ

//

وبسرعة كالضوء هائلة

              حُجُبَ الرؤى خلف المدى مزّقْ

//

لكنّ بحر الصمت أوجسه

                ليُمدَّ حبلُ الصوت: لن تغرق!

//

بندائه ترتدّ زوبعة

                  كادت تصبّ الشك بالزورق

//

كاد ارتفاع الحجْب يغمرها

                      بالنور لولا حالكٌ ضيَّق!

//

يا أنت ياأصوات باصرتي

                        يا من بلمسة كفّه أنطَقْ

//

يا أنت يا إعصار زوبعتي

                    وتلاطمي في يمّك الأعتق

//

رحبٌ بلا حدّ وربّتما

                       من نشوة قلبيةٍ أعمق!

//

من رعشة مشبوبة ولهاً

                 بحميمك المحموم بالمطلق!

//

أحشرته في لجّة شغفا ؟

                   وخرقته بالحب لا يُسرق!

//

وملأته شعرا وأجنحة

                  رغم اجتراح خطيئة حلّق!

//

وكشرفة للورد تزرعه

                       من نطفة قمرّية أورق

//

للوتس الولهان نافذة

                والأخريات بحضنها الزنبق

//

وبنفسجٌ للغيم بهجته

               عطر الشذى بالقطر مستنشق

//

قد راح مدّ العشق يجرفه

                       ولطاقةٍ كونية ٍ يشهق

//

صلصاله الإفكيّ ثقّله

                 والورد في سكراته يغرق

//

ليظلّ في جُزُر الهوى أبدا

                 وبشطّك النوري لا يلحق!

//

حرٌّ وللذّات وجهته

                   والإثم بين مسامه يعلق

//

سيزيف لم يترك محاولةً

                   إلا وكان لمجده الأسبق

//

دوما لذروة وعيّه يسعى

                 وبحمله للجرم كم يزهق!!

//

أبدا يعاود حمل صخرته

                متدحرجا من غيّها يُسحق!

//

يبقى لأمر الحزن مرتهنا

                    بين الأنا ومرامها فرّق!

//

وتودُ لو حقا يُضاجعها

                           لو مرّة لثيابها شقق!

//

عرسٌ على الآلام طرحته

                         ولظبية الآمال قد طلّق

//

ويحيك بالأحزان بردته

                      فإذا دنا منه الردى فتّق!!

//

قنديلك الدهريّ يلسعه

                      متوجعا من قبل أنْ يُخلق

//

للآن وسط البحر مركبه

               سيان بين الغرب والمشرق

//

لافرق والمجهول يدفعه

               في أيّ صخرة عارضٍ يندق!

//

سيان إنْ للقرش مضغته

                    أو للعقاب بهجمة يُمحق!

//

في وحشة اللجيّ تتركه

                       متوحدا بحنينه المطلق

//

لم يدر هل بالصفحِ تغمره

                      أم أنه في هدسه يَشْرَق!

//

ليظلّ في قيعان نائية

                  مقلى على وجدٍ هو الأصدق

//

ملقى على أحضان مصطبة

                  والمدّ ياللعشق إنْ أطبق!!

//

وجعي فإنّ الشوق ذوّبه

                   ولثلجه الجبلي قد أحرق

//

ليضيئَ جنح الليل بارقه

            ويُحرّق المجداف والزورق!!

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