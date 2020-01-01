قصيدة وجودية

د. ريم سليمان الخش | باريس

مكوكيَ الذهنيّ قد حلّقْ

متوجها لمداره الأعمقْ

//

وبسرعة كالضوء هائلة

حُجُبَ الرؤى خلف المدى مزّقْ

//

لكنّ بحر الصمت أوجسه

ليُمدَّ حبلُ الصوت: لن تغرق!

//

بندائه ترتدّ زوبعة

كادت تصبّ الشك بالزورق

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كاد ارتفاع الحجْب يغمرها

بالنور لولا حالكٌ ضيَّق!

//

يا أنت ياأصوات باصرتي

يا من بلمسة كفّه أنطَقْ

//

يا أنت يا إعصار زوبعتي

وتلاطمي في يمّك الأعتق

//

رحبٌ بلا حدّ وربّتما

من نشوة قلبيةٍ أعمق!

//

من رعشة مشبوبة ولهاً

بحميمك المحموم بالمطلق!

//

أحشرته في لجّة شغفا ؟

وخرقته بالحب لا يُسرق!

//

وملأته شعرا وأجنحة

رغم اجتراح خطيئة حلّق!

//

وكشرفة للورد تزرعه

من نطفة قمرّية أورق

//

للوتس الولهان نافذة

والأخريات بحضنها الزنبق

//

وبنفسجٌ للغيم بهجته

عطر الشذى بالقطر مستنشق

//

قد راح مدّ العشق يجرفه

ولطاقةٍ كونية ٍ يشهق

//

صلصاله الإفكيّ ثقّله

والورد في سكراته يغرق

//

ليظلّ في جُزُر الهوى أبدا

وبشطّك النوري لا يلحق!

//

حرٌّ وللذّات وجهته

والإثم بين مسامه يعلق

//

سيزيف لم يترك محاولةً

إلا وكان لمجده الأسبق

//

دوما لذروة وعيّه يسعى

وبحمله للجرم كم يزهق!!

//

أبدا يعاود حمل صخرته

متدحرجا من غيّها يُسحق!

//

يبقى لأمر الحزن مرتهنا

بين الأنا ومرامها فرّق!

//

وتودُ لو حقا يُضاجعها

لو مرّة لثيابها شقق!

//

عرسٌ على الآلام طرحته

ولظبية الآمال قد طلّق

//

ويحيك بالأحزان بردته

فإذا دنا منه الردى فتّق!!

//

قنديلك الدهريّ يلسعه

متوجعا من قبل أنْ يُخلق

//

للآن وسط البحر مركبه

سيان بين الغرب والمشرق

//

لافرق والمجهول يدفعه

في أيّ صخرة عارضٍ يندق!

//

سيان إنْ للقرش مضغته

أو للعقاب بهجمة يُمحق!

//

في وحشة اللجيّ تتركه

متوحدا بحنينه المطلق

//

لم يدر هل بالصفحِ تغمره

أم أنه في هدسه يَشْرَق!

//

ليظلّ في قيعان نائية

مقلى على وجدٍ هو الأصدق

//

ملقى على أحضان مصطبة

والمدّ ياللعشق إنْ أطبق!!

//

وجعي فإنّ الشوق ذوّبه

ولثلجه الجبلي قد أحرق

//

ليضيئَ جنح الليل بارقه

ويُحرّق المجداف والزورق!!