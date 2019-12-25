مصطفى لفطيمي | المغرب

بعَيْنينِ من عَقيقٍ:

أَرى ظِلِّي

وقدْ صارَ أكْواماً من حَجرٍ.

أنْظرُ إلى الفراشَاتِ

وقد صَارَتْ لها أجْنِحةٌ ،

و زَعانِفُ مِن وَرقٍ.

أُبْصِرُ العَواصِفَ:

الرَّمْليةَ،

والثَّلْجيةَ.

أُبْصِرُها تحتَ أَهْدابي،

وفَوقَ رُموشي

وأنا أدُسُّ الطُّوفانَ

في جَيْبيَ المَثْقوبِ

بِدونِ أَصَابعِي

الطَّويلَةِ.

سوْفَ أرَى

- لا مَحالةَ -

هذه اليابِسَةَ

حين تَصيرُ بقعةَ زيْتٍ مَحروقٍ

في حاويةِ بَوْلٍ

على الرَّصيفِ.

مَنْ أَنَا يا أَنَا؟

هذا السُّؤالُ الكريهُ:

لا يخْرجُ مِنْ شَفتيَّ المَزْمومَتيْنِ.

لكنَّ قَدَرِي

هذه الفِخَاخُ المَنْصوبَةُ

في الطَّريقِ

أَدوسُ عليها،

وعَلى كُلِّ شَيءٍ:

على العُشْبِ،

والإِسْمَنْتِ،

وعلى العَنَاكِبِ المُتَرَبِّصَةِ بالنَّمْلِ.

أيُّها العَجوزُ الذي صِرْتُهُ

مُنذُ عامٍ

بِعيْنَيْنِ خَاوِيتَيْنِ كَمَغَارةٍ:

أنا

من

أنا؟