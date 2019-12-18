علي برياء

يعكس ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي "اقتصاد مستدام" الذي ستنطلق فعالياته في الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في محافظة جنوب الشرقية؛ يعكس دور القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية والاجتماعية في جميع ولايات محافظة جنوب الشرقية الخمسة وهي: صور، جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، الكامل والوافي، ومصيرة. وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام القائم على الإبتكار والتعريف بأهم فرص الاستثمار المتاح والترويج لأهم المشاريع الاقتصادية التي يمكن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة الاستفادة منها، وكذلك العمل على إيجاد حراك تجاري وسياحي وثقافي وترفيهي.

وكشفت غرفة تجارة وصناعة عمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاشر من ديسمبر بالمركز الرئيسي للغرفة تفاصيل الملتقى الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان.

الملتقى يأتي للسير على نهج جلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم - حفظه الله ورعاه - في سبيل تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في جميع محافظات السلطنة، والعمل على إنشاء بنية أساسيّة قويّة تركز عليها خطط التنمية وبرامجها الخاصة في مختلف المجالات وانتعاش الحركة الاقتصادية بولايات المحافظة، كما يركز الملتقى على الترويج والتسويق لأهم المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية، وكذلك الترويج لمشاريع أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، والتي تسهم بدور كبير في تعزيز أداء القطاع الخاص.

وستصاحب الملتقى العديد من الفعاليات؛ أبرزها معرض الاستثمار السياحي والقرية التراثية بحصن سنيسلة بولاية صور، وندوة علمية حول تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية ودوره في تعزيز الاقتصاد العماني والتجارة الخارجية للسلطنة، وكذلك فعاليات مختبرات الابتكار الريادية وجلسات حوارية شبابية تناقش القضايا التي تمس الشباب العماني والتحديات التي تواجهه في ريادة الأعمال، وأمسيات فنية ومعرض للسيارات الكلاسيكية ومسابقة الرماية وسباق الخيل والهجن ومسابقات تسلق الجبال.

وقد جاءت الرؤية المستقبلية لـــ (عُمان 2040) التي تستشرف المستقبل وتحدد مسار عمان لعشرين عاما ركيزتها الأساسية ثلاثة محاور تضع الإنسان والمجتمع في قمة الهرم وتحرك الاقتصاد والتنمية المستدامة والحوكمة والأداء المؤسسي، فالمشاركة الواسعة من خلال هذا الملتقى دائمًا ما تعبِّر عن أشياء كثيرة منها مستوى الوعي المجتمعي والدور النشط للمؤسسات والشركات في جميع القطاعات الفعالة.

وولايات محافظة جنوب الشرقية الخمسة ذات بيئة خصبة تساعد على انتعاش الحركة السياحية والاقتصادية؛ لوجود قوة شرائية، ولما تتميز به من مقومات سياحية وتجارية وصناعية وتنوع بيئي وكثافة سكانية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي إطلالتها على بحر العرب التي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية الوطنية.