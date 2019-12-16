ركن خاص للملاح العماني أحمد بن ماجد في المتحف الوطني

مسقط - العمانية

شارف المتحف الوطني على الانتهاء من تطوير مكونات قاعة التاريخ البحري بالمتحف والتي سيعاد تدشينها خلال العام القادم من خلال استحداث أقسام ومواضيع جديدة والتوسعة في بعض المواضيع القائمة حاليًا.

وعلى رأس ذلك التجديد سيتم تأسيس ركن خاص للملاح العماني أحمد بن ماجد السعدي وركن آخر للملاحة التقليدية من خلال استعراض مجموعة من الخرائط الملاحية من القرن السادس عشر الميلادي فصاعدا؛ وهي من النوادر والكنوز التي اقتناها المتحف الوطني على مدى الأعوام الماضية، ولم تعرض حتى الآن للجمهور وتمّ الانتهاء من ترميمها، كما سيتم إنشاء قسم آخر يحتفي بالأسطول العماني إبّان عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي سلطان عمان وزنجبار آنذاك أو عهد الإمبراطورية العمانية الثانية من خلال استعراض عدد من الوثائق التي توثق للأسطول البحري العماني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي.

وفي القسم الذي يختص بالملاحة البحرية في القاعة هناك مخطوط لأحمد بن ماجد السعدي وهي النونية الكبرى الشهيرة وهي تعرض جنبا إلى جنب مع مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار لناصر بن علي بن ناصر الخضوري الذي أكمل مسيرة ابن ماجد في العصر الحديث، والتي تم اعتمادها في نوفمبر من العام 2017 في برنامج "سجل ذاكرة العالم" لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وسيبدأ المتحف الوطني في أكتوبر 2020 في عرض أصل مخطوط "الفوائد في أصول علم البحر والقواعد" للملاح العماني أحمد بن ماجد السعدي بخط يده في الركن الخاص بهذا الملاح في المتحف.