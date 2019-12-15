الأحد, 15 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يوميات الأبله التائه في سيبيريا الحالمة "بورياتيا"

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

يوميات الأبله التائه في سيبيريا الحالمة "بورياتيا"

 

العربي الحميدي | المغرب

 

زُمُرّد "بيكال"

بحيرة تبتلع

حوافر الصخر والشجر

مياه تتراقص كبريق إزميل

سائل عَذْبُ

شَغُفَ بِلُعبَة الْمَدّ والْجَزر

بلا محيط!؟

دموع إِمَاء

أقراط أعناق في السماء

قطرات

تحطم جدار الصمت

في غَمْضَة المساء و سراب الماء

***

 

هي الأنقى..!

لها يَسْتَسْلِم الظمأ 

ك/بسمة أنثى...!

تَتَمَايَس بين الغفوة والصفاء

***

مياه تتحرك

أحيانا تتعثر

تمضي وتروح

أحلام هادئة

كخمائل البخار

تنهض بأمل

من جوف الحجر

***

صفاء

صفحة وجهها أحلام

أزهار النوم

تتساقط رؤوسها

بين الحب والعطش

شفاه يحركها الهواء

واللعب على أوتار الشجر

لا حياة بدون موت

لا فرح بدون حزن

باطنها صمت والْحَوَاشِي صخب

النجوم تنتظر صحوة الجليد

***

 

زُمُرد "بيكال"

على صفحة الوجه

يعطي الخدود لون السهر

تغار منه

الحصى وثقوب الحفر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 فبراير 2019

بالفيديو.. الثلوج في سيبيريا تتحول إلى اللون الأسود

المزيد

12 مايو 2018

تاريخنا التائه في مؤسسات التعليم

المزيد

23 نوفمبر 2019

العثور على الحصان التائه في صحراء ربع الخالي

المزيد

08 فبراير 2016

صراع الكالتشيو .. والمُدن الحالمة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق المنتدى التجاري العماني السعودي في الرياض.. الأحد

الاقتصاد - محلي

انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة تشهد إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

كسوف حلقي للشمس في سماء السلطنة 26 ديسمبر.. وتحذيرات من النظر المُباشر

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة