الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"إثراء" تطلع وفدا يابانيا على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تطلع وفدا يابانيا على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

مسقط - الرؤية

عقدتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، أمس، الاجتماع العُماني الياباني، ضمن برنامج زيارة تنظِّمه "إثراء" خلال الفترة 8-11 ديسمبر لوفدٍ يابانيّ يزور السلطنة بمشاركة عددٍ من الشركات العُمانية ذات العلاقة.

ويهدف الاجتماع إلى تعريف الوفد المشارك بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وفتح المجال أمام جذب مزيدٍ من الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات الواعدة، وزيادة التبادل التجاري، وبحث إمكانية عقد الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويضمّ برنامج الزيارة لقاءات ثنائية تجمع المؤسسات من القطاعين العام والخاص ونظيراتها من الجانب الياباني، والشركات العمانية الراغبة بتوسيع حقائبها الاستثمارية والشركات اليابانية الباحثة عن فرص استثمارية في السلطنة، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية تتضمن زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرّة بصحار.

وحول أهميّة الزيارة، قالت نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات في "إثراء": إن العلاقات الثنائية بين السلطنة واليابان لها امتداد تاريخي عريق، وتقوم على أسس راسخة من التعاون وتدعمها قيادتي البلدين، ونأمل أن يشجع برنامج الاجتماع العُماني الياباني الذي يستمر لأربعة أيام المزيد من الشركات اليابانية لبدء الاستثمار في عُمان، في ظل ما تتمتع به السلطنة من مقومات، كما أنها فرصة للشركات العمانية للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والعمل على تيسير تدفق التبادل التجاري بين البلدين وإزالة التحديات التي قد تواجه الشركات اليابانية المستثمرة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة للسوق العماني.

وتشهد السلطنة تعاونًا اقتصاديًّا متزايدا مع الجانب الياباني، ويبلغ حجم واردات اليابان من السلطنة حوالي ملياري دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى السلطنة أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، وتستقبل السلطنة أكثر من 7 آلاف سائح ياباني سنويا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يونيو 2018

"إثراء" تطلع وفدا إيرانيا على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

المزيد

02 سبتمبر 2018

"إثراء" تطلع وفدا يابانيا على فرص الاستثمار بالسلطنة

المزيد

26 نوفمبر 2015

"الغرفة" تطلع وفدا تجاريا من النمسا على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

المزيد

05 مايو 2018

"الغرفة" تطلع وفدا تجاريا ألمانيا على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

عمان - سياحة عمان

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

المحليات - أخبار

أمطار رعدية على جنوب الباطنة ومسقط والشرقية

المحليات - أخبار

تعطل عدد من إشارات المرور في مسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

المحليات - أخبار

تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة