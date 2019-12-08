"البحث العلمي" يمول 266 مشروعا بحثيا للعام الجاري بـ 1.5 مليون ريال عماني

مسقط – الرؤية

موّل مجلس البحث العلمي 266 مشروعا بحثيا بمبلغ وقدره مليون و500 ألف ريال عماني ضمن برنامج تمويل البحوث المؤسسي والمبنى على الكفاءة، موزعة على مشاريع بحثية لحملة الدكتوراه ومشاريع بحثية لطلبة الماجستير والدكتوراه وأخرى لطلبة المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى بحوث الدارسين على نفقتهم الخاصة. وقد بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية الحكومية والخاصة المستفيدة من الدعم لهذا العام 22 مؤسسة.

وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، أمين عام مجلس البحث العلمي إن الدعم الذي يُقدمه المجلس يأتي ترجمة للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي تهدف إلى بناء السعة البحثية المحلية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للبحث العلمي والباحثين وبناء قدراتهم بمختلف مستوياتهم الأكاديمية. وأضاف أن المجلس في بداية سبتمبر 2019، فتح باب استقبال المقترحات البحثية لعام 2020، على أن يستقبل المجلس طلبات التمويل النهائية من المؤسسات البحثية في موعد أقصاه نهاية أبريل 2020.

وأشار الدكتور الهنائي أن المجلس أطلق العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية بالسلطنة، ويأتي برنامج دعم البحوث كأحد أهم هذه البرامج، حيث تم تطويره العام الماضي ليواكب متطلبات هذه المرحلة ويتيح للمؤسسات مجالا أوسع لتقديم بحوث تنافسية بعد تقييمها وتقديمها كحزمة واحدة للمجلس ويعتبر هذا البرنامج استكمالا لبرنامج المنح البحثية المفتوحة الذي أسسه المجلس في عام 2009م.

وأوضح سعادته أن العام الجاري شهد تمويل 266 مشروعا بحثيا من إجمالي 435 مقترحا بحثيا مقدما من 22 مؤسسة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي وجهات حكومية بالسلطنة، إضافة إلى المقترحات المقدمة من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، بإجمالي مبلغ وقدره مليون ونصف مليون ريال عماني.

وأضاف سعادة الأمين العام أن مبالغ التمويل البحثي توزعت على مختلف المستويات الأكاديمية لتشمل بحوث حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والطلبة على مقاعد الدراسة، حيث يبلغ عدد المشروعات البحثية للباحثين الأكاديميين من حملة الدكتوراه الممولة لهذا العام 74 مشروعا من أصل 172 مقترحا بحثيا تم استلامها بمبلغ يصل إلى عشرين ألف ريال عماني لكل مشروع بحثي كحد أقصى لفترة تمتد لعامين، و27 مشروعا بحثيا لحملة الماجستير من إجمالي 43 مقترحا بحثيا مستلما بمبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال عماني لكل مشروع كحد أقصى، كما تم تمويل 152 مشروعا طلابيا من إجمالي 207 مقترحات بحثية تم استلامه من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بمبلغ ألف وخمسمائة ريال لكل مشروع بحثي كحد أقصى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز بن سالم بن عامر الحارثي، مدير دائرة إدارة البحوث بمجلس البحث العلمي: إن برنامج دعم الحوث المؤسسي والمبني على الكفاءة يسعى إلى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنحها صلاحيات أكبر، وإعطائها فرصة لتطوير وإدارة برامجها البحثية ذاتيا، كما يتيح لها أيضا القيام بالمتابعة التفصيلية للمشاريع البحثية إلكترونيا، ويركز هذا البرنامج على دعم البحوث التي تساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج عملية قابلة للتطبيق.

وتطرق الدكتور الحارثي إلى حجم طلبات التمويل التي تم استقبالها، حيث استقبل المجلس في نهاية يوليو 2019 طلبات تمويل من 22 مؤسسة بحثية بموازنة قدرها 2,850,047 ريال عماني موزعة على برنامج المنح البحثية، وبرنامج دعم بحوث الخريجين، وتضمنت ولأول مرة طلبات الخريجين الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة، وبرنامج دعم بحوث الطلاب.

وحول توزيع مبالغ الدعم قال الدكتور الحارثي: إن المبالغ توزعت على برنامج المنح البحثية بموازنة قدرها 998,292 ريال عماني لـ 74 مشروعا بحثيا، ومبلغ وقدره 73,272 ريال عماني لـ 27 مقترحا ضمن برنامج دعم بحوث الخريجين، إضافة إلى تمويل المشاريع البحثية الطلابية ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب بموازنة وقدرها 200,911 ريال لـ 152 مقترحا بحثيا، كما تم تمويل بحوث الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة والذين بلغ عددهم 13 مشروعا بحثيا لطلبة من حملة الدكتوراه بموازنة وقدرها 27,534 ريال عماني.