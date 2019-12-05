مريم البتول

د. ريم سليمان الخش | باريس
قداسةُ الطهر (ماري) وجهها نُقِشا
على الجوارح والإدمان فيَّ مشى
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فكيفَ ياذئبُ لاتنفك محتبسا
بين الضلوع ولو جوعٌ بها نهشا !!
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وكلما ازددت ياقلبُ انكشاف رؤى
تزداد بعدا عن التضليل حيث غشى
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هذا الصراع صراع النفس محتسبٌ
عند الإله بفوزٍ شئتَه ويشا
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والله لو بُسطت للنفس مأدبةٌ
لما رغبتَ ولا نبضٌ بك ارتعشا!!
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حتى ولو نزفت بين النيوب رشا
أو كاهن الشعر عن ذاك الجنون وشى!!
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من حقّها الصيد في غاب الأنا شغفا
وحقك الصدّ عن ذاتي صباحَ عِشا
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أدري بأنك بركانٌ تَسعّره
لاثلج يبلغُ إلا ذاب وانكمشا
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لكنْ تمركزه في الروح ليزَرةٌ
حتى يولّدَ حرف الضوء كيف يشا
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حتى يمرّ بسلك الروح كهربة
تُهدي انشراحا وتُجلّي عنهمُ العطشا
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حتى يصبّ دنان الشعر أطيبه
في سدرة الفن يبقى الكلْمُ معترشا
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قرائنُ الشعر ياذئبي معذبّة
وكيف يسمع من كالصالحين نشا؟
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وكيف تفلتُ من قبضان قبضته ؟
وليس يصدع مهما هُزّ أو نُهشا!!
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صلابةُ الجأش قد خُطت بسحنته
فازددْ عواء يزدْ من بأسه طرشا
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الفكرُ مالفكرُ؟ وحشٌ في الضلوع جثا
لكنْ تطوّر حتى بالفنون فشا!!
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من يعقل النور لايقرب بواطنه
ومسرب الضوء لا يُجلى لمن فحُشا
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كفاك ياذئب هذا النوح في عبثٍ
فحبّ مريم عمق الروح قد نُقشا
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ملاحظة : ليزرة اشتققتها من الليزر لما يملك من تأثيرهائل ناتج عن التركيز.