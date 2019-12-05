مريم البتول

د. ريم سليمان الخش | باريس

قداسةُ الطهر (ماري) وجهها نُقِشا

على الجوارح والإدمان فيَّ مشى

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فكيفَ ياذئبُ لاتنفك محتبسا

بين الضلوع ولو جوعٌ بها نهشا !!

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وكلما ازددت ياقلبُ انكشاف رؤى

تزداد بعدا عن التضليل حيث غشى

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هذا الصراع صراع النفس محتسبٌ

عند الإله بفوزٍ شئتَه ويشا

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والله لو بُسطت للنفس مأدبةٌ

لما رغبتَ ولا نبضٌ بك ارتعشا!!

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حتى ولو نزفت بين النيوب رشا

أو كاهن الشعر عن ذاك الجنون وشى!!

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من حقّها الصيد في غاب الأنا شغفا

وحقك الصدّ عن ذاتي صباحَ عِشا

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أدري بأنك بركانٌ تَسعّره

لاثلج يبلغُ إلا ذاب وانكمشا

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لكنْ تمركزه في الروح ليزَرةٌ

حتى يولّدَ حرف الضوء كيف يشا

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حتى يمرّ بسلك الروح كهربة

تُهدي انشراحا وتُجلّي عنهمُ العطشا

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حتى يصبّ دنان الشعر أطيبه

في سدرة الفن يبقى الكلْمُ معترشا

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قرائنُ الشعر ياذئبي معذبّة

وكيف يسمع من كالصالحين نشا؟

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وكيف تفلتُ من قبضان قبضته ؟

وليس يصدع مهما هُزّ أو نُهشا!!

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صلابةُ الجأش قد خُطت بسحنته

فازددْ عواء يزدْ من بأسه طرشا

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الفكرُ مالفكرُ؟ وحشٌ في الضلوع جثا

لكنْ تطوّر حتى بالفنون فشا!!

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من يعقل النور لايقرب بواطنه

ومسرب الضوء لا يُجلى لمن فحُشا

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كفاك ياذئب هذا النوح في عبثٍ

فحبّ مريم عمق الروح قد نُقشا

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ملاحظة : ليزرة اشتققتها من الليزر لما يملك من تأثيرهائل ناتج عن التركيز.