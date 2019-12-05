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مريم البتول

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

مريم البتول

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

قداسةُ الطهر (ماري) وجهها نُقِشا

                                    على الجوارح والإدمان فيَّ مشى

//

فكيفَ ياذئبُ لاتنفك محتبسا

                                   بين الضلوع ولو جوعٌ بها نهشا !!

//

وكلما ازددت ياقلبُ انكشاف رؤى

                               تزداد بعدا عن التضليل حيث غشى

//

هذا الصراع صراع النفس محتسبٌ

                                          عند الإله بفوزٍ شئتَه ويشا

//

والله لو بُسطت للنفس مأدبةٌ

                                   لما رغبتَ ولا نبضٌ بك ارتعشا!!

//

حتى ولو نزفت بين النيوب رشا

                            أو كاهن الشعر عن ذاك الجنون وشى!!

//

من حقّها الصيد في غاب الأنا شغفا

                                 وحقك الصدّ عن ذاتي صباحَ عِشا

//

أدري بأنك بركانٌ تَسعّره

                                        لاثلج يبلغُ إلا ذاب وانكمشا

//

لكنْ تمركزه في الروح ليزَرةٌ

                               حتى يولّدَ حرف الضوء كيف يشا

//

حتى يمرّ بسلك الروح كهربة

                              تُهدي انشراحا وتُجلّي عنهمُ العطشا

//

حتى يصبّ دنان الشعر أطيبه

                                  في سدرة الفن يبقى الكلْمُ معترشا

//

قرائنُ الشعر ياذئبي معذبّة

                                وكيف يسمع من كالصالحين نشا؟

//

وكيف تفلتُ من قبضان قبضته ؟

                                   وليس يصدع مهما هُزّ أو نُهشا!!

//

صلابةُ الجأش قد خُطت بسحنته

                                   فازددْ عواء يزدْ من بأسه طرشا

//

الفكرُ مالفكرُ؟ وحشٌ في الضلوع جثا

                                     لكنْ تطوّر حتى بالفنون فشا!!

//

من يعقل النور لايقرب بواطنه

                             ومسرب الضوء لا يُجلى لمن فحُشا

//

كفاك ياذئب هذا النوح في عبثٍ

                                 فحبّ مريم عمق الروح قد نُقشا

................

ملاحظة : ليزرة اشتققتها من الليزر لما يملك من تأثيرهائل ناتج عن التركيز.

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