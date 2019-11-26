الخضر في العراق

د. ريم سليمان الخش| باريس

أيّتها النار ذوّبي البدعا

وأحرقي الصرح بالذي ابتدعا

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لا لستَ للموت والرؤى شُعلٌ

ولستَ ممن خرّوا لهم فزعا

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قد برمجوا العقل كي يُطاوعهم

وشرّبوا القلب مابه هجعا

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حتّام تحسبهم أباطرة

حتام تخشى الهزيع مجتمعا

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لم ينوِ إلا مسحا لذاكرة

فيها احتدام الشْريان قد ولعا

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تقول لي الريح : هل لكم لغة؟

مالي أراكم في نطقها شيعا؟!

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علام تحيا والصمت متكئٌ ؟

علام تبقى في القهر مقتنعا؟!!

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يمحون أصل الألفاظ عن عمد

في حذف ما كان إرثكم جمعا

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إذْ ينذروكم قربان هيكلهم

ربّ الدماء المعتوه ما شبعا!!

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لم يرتو من حرب الصليب ولم

تنبذ غواياته وما صنعا

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سافرتُ في الطين لا أرى جُدُرا

قد قطّع الطين غيّه قِطعا

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يا معجم اللفظ كم استضيفَ أذى

كم أقحموك غوى وما انتزعا!!

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عهر الدلالات كالذي ابتكروا

من عهد بلفورَ أقحموا البدعا!!

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حدودنا في الإسلام بيّنةٌ

حدودهم لا أصلٌ لها سُمعا!

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ألفاظهم تلك كالسراب فلا

تلحق بها للقيعان متّبعا

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قرْنٌ من الزيْفِ قد ولغت به

والآن فاكسر أصناهم تَبعا

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هم نصّبوهم كي لا نحاسبهم

وأفهمونا: أنّ القضاء سعى

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ذا خنجر الغرب..ذا دمي نَهَرٌ

لكنّ موتي المنشود لن يقعا!!

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سأفتح الباب للعبور هوى

كعاشق بالتحرير قد ولعا

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سارت بنا للأنوار صحوتنا

لم نقرأ اللوح كالذي خدعا

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زقورةٌ من آلائها شُهُبٌ

والعزّ والمجد بالسما سطعا

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بغداد بغداد خضرنا وبها

يُرمم الحائط الذي صُدعا

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هوامش: