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الخضر في العراق

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

الخضر في العراق

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

أيّتها النار ذوّبي البدعا

                 وأحرقي الصرح بالذي ابتدعا

//

لا لستَ للموت والرؤى شُعلٌ

                   ولستَ ممن خرّوا لهم فزعا

//

قد برمجوا العقل كي يُطاوعهم

                     وشرّبوا القلب مابه هجعا

//

حتّام تحسبهم أباطرة

                   حتام تخشى الهزيع مجتمعا

//

لم ينوِ إلا مسحا لذاكرة

                   فيها احتدام الشْريان قد ولعا

//

تقول لي الريح : هل لكم لغة؟

                  مالي أراكم في نطقها شيعا؟!

//

علام تحيا والصمت متكئٌ ؟

                 علام تبقى في القهر مقتنعا؟!!

//

يمحون أصل الألفاظ عن عمد

                 في حذف ما كان إرثكم جمعا

//

إذْ ينذروكم قربان هيكلهم

                 ربّ الدماء المعتوه ما شبعا!!

//

لم يرتو من حرب الصليب ولم

                       تنبذ غواياته وما صنعا

//

سافرتُ في الطين لا أرى جُدُرا

                      قد قطّع الطين غيّه قِطعا

//

يا معجم اللفظ كم استضيفَ أذى

                كم أقحموك غوى وما انتزعا!!

//

عهر الدلالات كالذي ابتكروا

                 من عهد بلفورَ أقحموا البدعا!!

//

حدودنا في الإسلام بيّنةٌ

                   حدودهم لا أصلٌ لها سُمعا!

//

ألفاظهم تلك كالسراب فلا

                       تلحق بها للقيعان متّبعا

//

قرْنٌ من الزيْفِ قد ولغت به

                    والآن فاكسر أصناهم تَبعا

//

هم نصّبوهم كي لا نحاسبهم

                    وأفهمونا: أنّ القضاء سعى

//

ذا خنجر الغرب..ذا دمي نَهَرٌ

                   لكنّ موتي المنشود لن يقعا!!

//

سأفتح الباب للعبور هوى

                      كعاشق بالتحرير قد ولعا

//

سارت بنا للأنوار صحوتنا

                     لم نقرأ اللوح كالذي خدعا

//

زقورةٌ من آلائها شُهُبٌ

                    والعزّ والمجد بالسما سطعا

//

بغداد بغداد خضرنا وبها

                      يُرمم الحائط الذي صُدعا

......

هوامش:

  • هذه القصيدة استيقظت وأنا أدندن بها ...هي من كتبت نفسها بنفسها...
  • هناك كثيرا من المصطلحات التي فبركها الغرب وأُقحمت على معاجمنا ليقنعونا بها كالحدود والشرق الأوسط والاستقلال وكرسي الحكم وغيرها وتبني هذه الألفاظ بدلالاتها الغربية هو الذي قادنا الى التخلف والاستعمار الطاغوتي داخلا وخارجا.

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