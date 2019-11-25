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أنخت بأرض من أهوى حروفي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

أنخت بأرض من أهوى حروفي

 

حسن قنطار| سوريا

 

ولي في أرضِ من أهوى حضورٌ

                                 مقيمُ الوصلِ لو خانتْ ظروفي

 

لها واللهِ تعتمرُ المآقي

                                  وتسعى الروحُ راجيةَ الوقوفِ

 

على أعتابها سجدتْ فنوني

                                    وفي محرابها صلّتْ صنوفي

 

فما وفّتْ ولن تفيَ المعالي

                                       جوامعُ قولِ نابغةٍ وعوفِ

 

حجازُ الوحيِ زيّنها نبيٌّ

                                وفي اليمنِ السعيدِ أرحتُ خوفي

 

وقدسُ اللهِ معراجي وقصدي

                                  وهذي الشامُ حاضرتي وسوفي

 

ويا بغدادُ كم آهاً أواري

                                       عناقُ الرافدينِ يثيرُ جوفي

 

ومصرٌ غادةٌ أهفو إليها

                                      يغارُ النيلُ من شعرٍ شفوفِ

 

أتاكَ الآن كم رقصتْ يراعي

                                     على أطلالِ حاضرةٍ هنوفِ

 

وأبصرتَ القوافيَ حين تصحو

                                      تبخترَ بدرُها بعد الخسوفِ

 

فما كلُّ القصائدِ قيلَ فيها:

                               أنخت بأرض من أهوى حروفي

 

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