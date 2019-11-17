الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

المشاركة أو المعاركة

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

المشاركة أو المعاركة
غسان الشهابي

غسان الشهابي
المزيد من المقالات
المشاركة أو المعاركة أنا كنت في 2011.. أنت أين كنت؟ كوابح الدول الفاشلة شراهة دود الأوطان

 

غسان الشهابي

**كاتب بحريني

لم يكن "الربيع العربي" الذي وقع أهم حدثين فيه (تونس ومصر) في الربيع، كما لم يكن الأصل الذي أخذت التسمية منه (ربيع براغ) في الربيع أيضاً إذ إن بدايته كانت في الشتاء كذلك... وكذلك الحال في تحركات الخريف هذه المرّة التي تجتاح مجدداً بلدان ما حسمت التحركات أمرها من ذي قبل.

فلقد عاشت البلدان الأربع اليوم التي ينبض فيها الحراك (الجزائر ولبنان والعراق وأخيراً إيران... على التوالي) حراكات تململات كانت كفيلة لمبادرة الطبقات المسيطرة للتحرك سريعاً وإطفاء الحرائق من جهة، وإجراء إصلاحات حقيقية من جهة أخرى في العديد من الملفات التي تزعج هذه الشعوب لدرجة أنها تغامر بالخروج عن خط سيرها اليوم الآمن بشكل عام، والهادئ بشكل عام أيضاً، لتختار المواجهة المفتوحة عنواناً ليومياتها.

ما يدعو إلى الاستغراب حقاً هو انعدام "الإبداع" لدى السلطات في أكثر البلاد سواء المذكورة، وقبلها السودان أيضاً، أو غير المذكورة والتي عالجت أوضاعاً مشابهة، إذ تتحدث بلسان واحد غير مبين بالقول إن المتظاهرين ليسوا سوى مندسين، وتحركهم قوى خارجية!

في المجمل، لا يمكن لأي دولة لها مصالح أو مطامع في أي دولة أخرى أن تقف متفرجة على أي حراك شعبي من دون أن تقيّم الأوضاع وترى ما يمكنها عمله، ومن دون أن تحرك أزلامها، ومن دون أن تحاول أن تحجز لها مكاناً في أي تغيير قد يحدث، فهذا الأمر يعتبر من المعلوم في السياسة من الضرورة، فالشكوى من هذه التدخلات من الأمور الداعية للشفقة. لأن هذه التدخلات – في الغالب – تأتي تالية لنفاد صبر الشعوب، وتعنت الطبقات الحاكمة التي تكون في خوف توارثي من أنظمة أخرى موازية، من التنازل لمطالب شعبية، فتجرّها المطالب إلى مطالب أخرى، بما يضيع "هيبة الدولة"، وكأنّ الهيبة تأتي من التعنّت والتمنّع، وليس هيبتها آتية من قدرتها العالية على إدارة الأمور على خير ما يرام بما يجعل الاحتجاج عليها لا يأتي في أمور تتعلق بالأكل والشرب والمسائل المعيشية الأخرى، بل في مسائل أخرى تتعلق بـ "تحسين" الحياة، وليس في أسس الحياة نفسها.

لقد آن للسلطات أن تكفّ عن عذر "التدخل الخارجي" لأنه يشير إلى هشاشاتها واختراقها وقيلة حيلتها قبل أن يشير إلى "عمالة" البعض من الذين يندسّون بين المتظاهرين الحقيقيين، ويشير إلى بيئة حاضنة لمن يلتفت إلى الخارج بدلاً من أن تكون بلاده بيئة آمنة لأفكاره!

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أكتوبر 2019

أمانة المشاركة

المزيد

02 نوفمبر 2016

المشاركة السياسية المحليّة

المزيد

24 سبتمبر 2019

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

المزيد

08 نوفمبر 2016

فتح باب المشاركة في مهرجان واد نون السينمائي بالمغرب

المزيد

كتاب آخرين

ناصر العبري

كاتب ومراسل صحفي

ياسر قبيلات

كاتب

أحمد بن سيف الهنائي

كاتب

راشد بن حمد الجنيبي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر عفوا ساميا عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. تعرف على آخر استعدادات اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

المحليات - أخبار

تحديد إجازة العيد الوطني المجيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة