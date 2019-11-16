السبت, 16 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. "الجوكر" يدخل التاريخ بمليار دولار

السبت 16 نوفمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "الجوكر" يدخل التاريخ بمليار دولار

 

دخل فيلم "الجوكر"، التاريخ بعدما تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، ليكون أول فيلم من التصنيف (R) "للكبار فقط" يحقق هذا الإنجاز.

الفيلم، الذي يلعب بطولته يواكين فينيكس، بدأ عرضه في الرابع من أكتوبر الماضي، حقق نجاحا كبيرا رغم ميزانية إنتاجه المتواضعة التي لم تتجاوز الـ60 مليون دولار.

ويعد "الجوكر" الفيلم السابع هذا العام، الذي يصل لحاجز المليار، وهو أول فيلم من خارج أفلام ديزني أو مارفيل يحقق هذا الرقم.

ووفقا لمجلة "فوربس"، الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار.

وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزء الثاني والأول من فيلم "ديدبول" اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي.

وأرجع خبراء السبب في الإقبال على الفيلم، إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 يناير 2016

بالفيديو.. حارس مرمى سعودي يدخل التاريخ بخطأ فادح

المزيد

23 مايو 2015

يدخل المستشفى بعد قرع الطبل لأطول مدة في التاريخ

المزيد

23 مارس 2018

صفقة أسلحة (أمريكية- سعودية) بمليار دولار

المزيد

09 أغسطس 2015

"إي.أون" تعتزم بيع محطات كهرومائية في إيطاليا بمليار دولار إلى "إي.آر.جي"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة