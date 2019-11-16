بالفيديو.. "الجوكر" يدخل التاريخ بمليار دولار

دخل فيلم "الجوكر"، التاريخ بعدما تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، ليكون أول فيلم من التصنيف (R) "للكبار فقط" يحقق هذا الإنجاز.

الفيلم، الذي يلعب بطولته يواكين فينيكس، بدأ عرضه في الرابع من أكتوبر الماضي، حقق نجاحا كبيرا رغم ميزانية إنتاجه المتواضعة التي لم تتجاوز الـ60 مليون دولار.

ويعد "الجوكر" الفيلم السابع هذا العام، الذي يصل لحاجز المليار، وهو أول فيلم من خارج أفلام ديزني أو مارفيل يحقق هذا الرقم.

ووفقا لمجلة "فوربس"، الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار.

وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزء الثاني والأول من فيلم "ديدبول" اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي.

وأرجع خبراء السبب في الإقبال على الفيلم، إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.