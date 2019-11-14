4 لوحات شعرية في مولد محمد الرسول الأمجد

فايز صادق| مصر
- ميلاد
يا جد هاشم قد أتيت أزفها
بشري إليك تنير في الظلماتِ
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طفلٌ صبوح الوجه خطار الندى
بالعين تُقرأ آية الآياتِ
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الأنف ممشوقٌ كحد عدالةٍ
قدسية الأحكام والنبراتِ
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شفتاه مرسلةٌ بنور هدايةِ
يحوي كتابا عاطر الصفحاتِ
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ما جاء حتى هز ريحٌ طيبٌ
أعطاف هذا البيت والطرقاتِ
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فأجاب جد المصطفى بحرارةٍ
ربٌعظيم الفضل والنفحاتِ
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قد خصنا رب السماء بأحمدٍ
أنعم وأكرم بايتيم الآتي
***
- طسم
قال الوليد بن المغيرة عندما
كادت تميل الشمس ذات أصيلِ
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يا قوم إن محمدا قد جاءكم
ببيان سحرٍ للقلوب مميلِ
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والله إن على الكلام حلاوةٌ
وطلاوةٌ في الوقف والترتيلِ
//
أعلى الكلام محملٌ بثماره
من فوق إغداقٍ إليك مهولِ
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لا قول يعلو فوق قول محمدٍ
من أين جاء بسحره المعسولِ
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- صدق
مهلا أبا بكرٍ فان محمداً
يحكى كلاما لايزنه المنطقُ
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فيقول أن الله قد أسرى به
للمسجد الاقصى وراح يحلقُ
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حتى سماء العرش أيضا زارها
فى ليلةٍ ماذا تقول تعلق
//
فأجاب صديق الرسالة قائلا
إن كان قال فصادق ومصدق
***
- هلال
يا أرض يثرب عانقي أمنيةً
تأتي على شوقٍ بها أخبار
//
يا كل أنحاء الجزيرة أبشري
جاءت الى ظلماتك الأنوار
//
هذي القبائل سوف تصبح أمةً
ينضم تحت لوائها أمصار
//
بالمصطفى العدنان تغدو سمحةً
بالحق والخير المبين عمار
//
سبحان من رفع السماء ترونها
سبحان من تعنو له الأبصار