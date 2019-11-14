الخميس, 14 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

4 لوحات شعرية في مولد محمد الرسول الأمجد

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

4 لوحات شعرية في مولد محمد الرسول الأمجد

 

فايز صادق| مصر

 

  1. ميلاد

يا جد هاشم قد أتيت أزفها

بشري إليك تنير في الظلماتِ

//

طفلٌ صبوح الوجه خطار الندى

بالعين تُقرأ آية الآياتِ

//

الأنف ممشوقٌ كحد عدالةٍ

قدسية الأحكام والنبراتِ

//

شفتاه مرسلةٌ بنور هدايةِ

يحوي كتابا عاطر الصفحاتِ

//

ما جاء حتى هز ريحٌ طيبٌ

أعطاف هذا البيت والطرقاتِ

//

فأجاب جد المصطفى بحرارةٍ

ربٌعظيم الفضل والنفحاتِ

//

قد خصنا رب السماء بأحمدٍ

أنعم وأكرم بايتيم الآتي

 ***

 

  1. طسم

قال الوليد بن المغيرة عندما

كادت تميل الشمس ذات أصيلِ

//

يا قوم إن محمدا قد جاءكم

ببيان سحرٍ للقلوب مميلِ

//

والله إن على الكلام حلاوةٌ

وطلاوةٌ في الوقف والترتيلِ

//

أعلى الكلام محملٌ بثماره

من فوق إغداقٍ إليك مهولِ

//

لا قول يعلو فوق قول محمدٍ

من أين جاء بسحره المعسولِ

***

 

  1. صدق

مهلا أبا بكرٍ فان محمداً

يحكى كلاما لايزنه المنطقُ

//

فيقول أن الله قد أسرى به

للمسجد الاقصى وراح يحلقُ

//

حتى سماء العرش أيضا زارها

فى ليلةٍ ماذا تقول تعلق

//

فأجاب صديق الرسالة قائلا

إن كان قال فصادق ومصدق

***

  1. هلال

 

يا أرض يثرب عانقي أمنيةً

تأتي على شوقٍ بها أخبار

//

يا كل أنحاء الجزيرة أبشري

جاءت الى ظلماتك الأنوار

//

هذي القبائل سوف تصبح أمةً

ينضم تحت لوائها أمصار

//

بالمصطفى العدنان تغدو سمحةً

بالحق والخير المبين عمار

//

سبحان من رفع السماء ترونها

سبحان من تعنو له الأبصار

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مايو 2019

في يوم مولد سيدي محمد (ص)

المزيد

12 نوفمبر 2019

الرسول محمد مؤسس الدولة المدنية

المزيد

13 نوفمبر 2019

محمد الرسول الأعظم والنبي الأكرم

المزيد

22 ديسمبر 2015

المولد النبوي الشريف.. مولد أمة بل مولد عالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

القنصل الفخري لأوكرانيا: العلاقات العمانية الأوكرانية تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

فهمي هويدي: العالم العربي يعاني من التنازع وانفصال الشعوب

المحليات - ثقافة

805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"

المحليات - تعليم

علي الحجار وباسم فرات يحصدان جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب..

المحليات - ثقافة

"رسالة الإسلام من عُمان" ينطلق في إندونيسيا تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح

المحليات - أخبار

مدير عام "حرة المزيونة": إنجاز 45% من الحزمة الثانية بالمرحلة الأولى لتطوير المنطقة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة