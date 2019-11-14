4 لوحات شعرية في مولد محمد الرسول الأمجد

فايز صادق| مصر

ميلاد

يا جد هاشم قد أتيت أزفها

بشري إليك تنير في الظلماتِ

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طفلٌ صبوح الوجه خطار الندى

بالعين تُقرأ آية الآياتِ

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الأنف ممشوقٌ كحد عدالةٍ

قدسية الأحكام والنبراتِ

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شفتاه مرسلةٌ بنور هدايةِ

يحوي كتابا عاطر الصفحاتِ

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ما جاء حتى هز ريحٌ طيبٌ

أعطاف هذا البيت والطرقاتِ

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فأجاب جد المصطفى بحرارةٍ

ربٌعظيم الفضل والنفحاتِ

//

قد خصنا رب السماء بأحمدٍ

أنعم وأكرم بايتيم الآتي

***

طسم

قال الوليد بن المغيرة عندما

كادت تميل الشمس ذات أصيلِ

//

يا قوم إن محمدا قد جاءكم

ببيان سحرٍ للقلوب مميلِ

//

والله إن على الكلام حلاوةٌ

وطلاوةٌ في الوقف والترتيلِ

//

أعلى الكلام محملٌ بثماره

من فوق إغداقٍ إليك مهولِ

//

لا قول يعلو فوق قول محمدٍ

من أين جاء بسحره المعسولِ

***

صدق

مهلا أبا بكرٍ فان محمداً

يحكى كلاما لايزنه المنطقُ

//

فيقول أن الله قد أسرى به

للمسجد الاقصى وراح يحلقُ

//

حتى سماء العرش أيضا زارها

فى ليلةٍ ماذا تقول تعلق

//

فأجاب صديق الرسالة قائلا

إن كان قال فصادق ومصدق

***

هلال

يا أرض يثرب عانقي أمنيةً

تأتي على شوقٍ بها أخبار

//

يا كل أنحاء الجزيرة أبشري

جاءت الى ظلماتك الأنوار

//

هذي القبائل سوف تصبح أمةً

ينضم تحت لوائها أمصار

//

بالمصطفى العدنان تغدو سمحةً

بالحق والخير المبين عمار

//

سبحان من رفع السماء ترونها

سبحان من تعنو له الأبصار