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رحلتي إلى عمر المختار

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

رحلتي إلى عمر المختار

د. بشر محمد موفق لطفي | سوريا

 

ووقفتُ عند الجسر أرقُبُ حالَه

قد  شُقَّ  فوق  خدوده  أخدودُ

//

دمعُ   الحنين  لثلةٍ  قد  ضمَّهم

بين   الحنايا   بالحنان   يجودُ

//

لكنهم   أهلُ   الوفاء   فدافعوا

عنهُ    ليبقى    بالنقاء    يسودُ

//

قد أسقطوا المحتلَّ عنه ودمروا

كيلا   يمُرَّ   على  الطَّهورِ  حَقودُ

//

كيلا   يدنسَه   الدخيلُ   بجيشه

لما    يمُرُّ    ومن    وراه    جنودُ

//

وسألته:   مازلتَ   تذكرُ   فعلَهم؟

فاغرورقت   عيناه   وهو   ودودُ

//

يا  بشرُ تاريخُ الشعوب شهيدُهم

ولكلِّ    شخصٍ    فعلُه   مشهودُ

//

وأنا   أرى  المختارَ  صانعَ  عزتي

وكأنه       رمزٌ       لها     معقودُ

//

من بعد هذا كيف أنسى فعلهم؟

مَنْ  أنكرَ  المعروفَ  فهو جحودُ

//

فأجبتُ:  يا جسرَ  النضا ل تحيةً

ممن    يحبُّ    وفاءَكم   ويشيدُ

//

أغمضتُ جفني والخيالُ يطيرُ بي

شوقاً   إلى   المختار  وهو  رَقودُ

 

وسمعت صوتَ زئيره في قبره

وكأنه     الزلزالُ   حين    يَميدُ

 //

يا  أيها  الأحرارُ  في  كل  الدُّنَى

إن  الضعيفَ  يعيش  وهو وئيدُ

//

ما عاش مَن عاش الحياة بذلةٍ

إن  العزيز  عن  الحياض يذودُ

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