رحلتي إلى عمر المختار

د. بشر محمد موفق لطفي | سوريا

ووقفتُ عند الجسر أرقُبُ حالَه

قد شُقَّ فوق خدوده أخدودُ

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دمعُ الحنين لثلةٍ قد ضمَّهم

بين الحنايا بالحنان يجودُ

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لكنهم أهلُ الوفاء فدافعوا

عنهُ ليبقى بالنقاء يسودُ

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قد أسقطوا المحتلَّ عنه ودمروا

كيلا يمُرَّ على الطَّهورِ حَقودُ

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كيلا يدنسَه الدخيلُ بجيشه

لما يمُرُّ ومن وراه جنودُ

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وسألته: مازلتَ تذكرُ فعلَهم؟

فاغرورقت عيناه وهو ودودُ

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يا بشرُ تاريخُ الشعوب شهيدُهم

ولكلِّ شخصٍ فعلُه مشهودُ

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وأنا أرى المختارَ صانعَ عزتي

وكأنه رمزٌ لها معقودُ

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من بعد هذا كيف أنسى فعلهم؟

مَنْ أنكرَ المعروفَ فهو جحودُ

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فأجبتُ: يا جسرَ النضا ل تحيةً

ممن يحبُّ وفاءَكم ويشيدُ

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أغمضتُ جفني والخيالُ يطيرُ بي

شوقاً إلى المختار وهو رَقودُ

وسمعت صوتَ زئيره في قبره

وكأنه الزلزالُ حين يَميدُ

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يا أيها الأحرارُ في كل الدُّنَى

إن الضعيفَ يعيش وهو وئيدُ

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ما عاش مَن عاش الحياة بذلةٍ

إن العزيز عن الحياض يذودُ