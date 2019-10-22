رحلتي إلى عمر المختار

د. بشر محمد موفق لطفي | سوريا
ووقفتُ عند الجسر أرقُبُ حالَه
قد شُقَّ فوق خدوده أخدودُ
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دمعُ الحنين لثلةٍ قد ضمَّهم
بين الحنايا بالحنان يجودُ
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لكنهم أهلُ الوفاء فدافعوا
عنهُ ليبقى بالنقاء يسودُ
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قد أسقطوا المحتلَّ عنه ودمروا
كيلا يمُرَّ على الطَّهورِ حَقودُ
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كيلا يدنسَه الدخيلُ بجيشه
لما يمُرُّ ومن وراه جنودُ
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وسألته: مازلتَ تذكرُ فعلَهم؟
فاغرورقت عيناه وهو ودودُ
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يا بشرُ تاريخُ الشعوب شهيدُهم
ولكلِّ شخصٍ فعلُه مشهودُ
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وأنا أرى المختارَ صانعَ عزتي
وكأنه رمزٌ لها معقودُ
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من بعد هذا كيف أنسى فعلهم؟
مَنْ أنكرَ المعروفَ فهو جحودُ
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فأجبتُ: يا جسرَ النضا ل تحيةً
ممن يحبُّ وفاءَكم ويشيدُ
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أغمضتُ جفني والخيالُ يطيرُ بي
شوقاً إلى المختار وهو رَقودُ
وسمعت صوتَ زئيره في قبره
وكأنه الزلزالُ حين يَميدُ
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يا أيها الأحرارُ في كل الدُّنَى
إن الضعيفَ يعيش وهو وئيدُ
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ما عاش مَن عاش الحياة بذلةٍ
إن العزيز عن الحياض يذودُ