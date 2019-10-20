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"ضنك الخيري" ينظم فعالية "السبلة العمانية" لنشر مفهوم العمل التطوعي

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

"ضنك الخيري" ينظم فعالية "السبلة العمانية" لنشر مفهوم العمل التطوعي

ضنك - ناصر العبري

نظَّم فريق ضنك الخيري فعالية "السبلة العمانية"؛ لنشر مفهوم العمل التطوعي والخيري، ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية، والعمل على وضع الحلول لها وترسيخ الأهداف؛ وذلك بمجلس العزيزي العام، وبحضور الشيخ مكتوم بن مطر العزيزي، والمشايخ وأعضاء المجلس البلدي، ونخبة من المعلمين وطلاب المدارس وأعضاء الفريق، وكوكبة من شباب الولاية ومجموعه مختارة من كبار السن.

بدأت الفعالية بكلمة من رئيس فريق ضنك الخيري سعيد بن مرزوق اليحيائي، الذي رحب بالحضور، شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة، موضحا للحضور أهمية هذه الملتقيات في المجالس العامة؛ لما لها من دور في زيادة أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع، وهو ما يعتبره الفريق الخيري واجباً من واجباته وهدفا أسمى من أهدافه العامة.

وأوضح اليحيائي أن الشراكة المجتمعية بين البيت والمدرسة والمجتمع الخارجي -ممثلًا في الفرق بمختلف المسميات الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية- تستطيع حل الكثير من المشكلات المجتمعية إذا ما أحسن استغلال فعالياتها وأنشطتها وبرامجها المنفذة.

وأوضح رئيس الفريق أهمية التعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والفرق الأهلية ولجنة السلامة المرورية بالولاية للتقليل من حوادث الطرق ومعالجة السلوكيات السلبية، وتعزيز الممارسات الإيجابية وهو ما يعمل الفريق على نشره في كافة برامجه وأنشطته المختلفة، خاصة في زمن دخلت فيه وسائل التواصل والتكنولوجيا إلى حياتنا المعاصرة، فأحدثت فراغا اجتماعيا بين أفراد الأسرة الواحدة، ناهيك عن أفراد المجتمع؛ لذا وجب أن تتضافر الجهود المخلصة لاحتواء أبنائنا بالطريقة الصحيحة لنعزز الجانب الإيجابي ونبعدهم عن الأمور السلبية بشتى الطرق.

بعدها، أعطى رئيس الفريق المجال للشيخ مكتوم بن مطر العزيزي، ليتحدث عن دور المجالس والسبلة العمانية في المجتمع العماني؛ حيث أوضح الشيخ مكتوم أهمية المجالس في حل المشكلات والتباحث في شؤون القبيلة، وهي تعتبر مدرسة يتعلم منها النشء العادات والتقاليد الأصيلة كاستقبال الضيوف وإكرام الجار.

وفي الختام، قام الشيخ مكتوم بن مطر العزيزي وسيف الربخي ممثل فريق ضنك الخيري، بتكريم مجموعة من كبار السن تقديرا لهم.

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