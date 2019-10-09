إجراءات لحماية مقدم البلاغ في قضية "عزل ترامب"

واشنطن - رويترز

قال مصدرٌ مطلعٌ لرويترز إنَّ السلطات الأمريكية اتَّخذت إجراءات أمنية لحماية مسؤول مخابرات قدم بلاغا أثار تحقيقات قد تؤدي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وكان محامو مُقدِّم البلاغ قد عبروا في رسالة تحمل تاريخ 28 سبتمبر -إلى جوزيف ماجواير القائم بأعمال مدير المخابرات العامة- عن قلقهم على سلامة موكلهم، بعدما قال ترامب إنه جاسوس ارتكب خيانة. وأضافوا أنَّ أشخاصا معينين عرضوا "مكافأة" قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم أي معلومات عن هُوية مقدم البلاغ، بعدما اشتكي لهيئة رقابة حكومية من أنَّ ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مكالمة تليفونية يوم 25 يوليو، ليجري تحقيقا مع منافسه السياسي جون بايدن.

وقال المصدرُ الحكوميُّ الأمريكي المطلع على قضية البلاغ إنَّ السلطات الاتحادية تتخذ تدابير لحماية المسؤول، لكنه أحجم عن الكشف عن ماهية هذه التدابير، كما أحجم عن ذكر ما إذا كان المسؤول قد تلقى أي تهديدات محددة.