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"إشراقة" تدعم "التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة" بعملات ذهبية

الأحد 29 سبتمبر 2019 07:33 م بتوقيت مسقط

"إشراقة" تدعم "التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة" بعملات ذهبية

مسقط - الرؤية

قدَّمتْ "إشراقة" -جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية- عددًا من العملات الذهبية القيمّة لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة؛ بهدف تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

ونظَّمتْ "إشراقة" يوما ترفيهيا للأطفال والموظفين في مقر الجمعية الرئيسي للمركز بالعذيبة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين، وقضى المشاركون وقتاً ممتعاً تخللته الكثير من الفعاليات الترفيهية بصحبة الشخصيات الكرتونية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال.

وقال نيليش كيمجي عضو مجلس الإدارة في مجموعة كيمجي رامداس: تعد الجمعية رافداً رئيسيًّا ومهمًّا في مبادرات التدخل المبكر بالسلطنة، ومثالاً رائعاً على الجهود المبذولة في هذا المجال. ويترجم قيامنا بهذه المبادرات الداعمة التزامنا بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع من حولنا، وسنواصل عملنا لإثراء حياة الأفراد والأسر الأكثر حاجة لهذا الدعم بهدف تذليل الصعاب من حولهم وتسهيل اندماجهم وعطائهم للمجتمع ولبلادنا الحبيبة.

وقالت صباح البهلانية الرئيس التنفيذي لجمعية التدخل المبكر: إنَّ التبرعات والدعم طويل المدى من المؤسسات والشركات الخاصة مثل كيمجي رامداس هو محل امتنان وتقدير، وهو ما يدفعنا لمواصلة جهودنا لتحسين وضع أطفال المركز وعائلاتهم. وأوجّه دعوة عامة للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على هذه الفئة المحتاجة للدعم، فنحن لا نستطيع النمو والتطور إلا إذا تكاتفت جهود المجتمع بكافة فئاته.

وقد شمل دعم "إشراقة" المتواصل للجمعية العديد من المبادرات التي ركزت على مساعدة أعضاء المركز. وتحرص "إشراقة" على نشر الأمل والتفاؤل والعطاء عبر أربعة قطاعات تركّز على دعمها منها الرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المجتمعية، والتدريب. وتندرج مبادرة دعم جمعية التدخل المبكر ضمن مبادرات الرعاية المجتمعية، والتي تهدف لدعم أفراد المجتمع من مختلف الشرائح، وتمكينهم عبر الدعم والمساعدة ورفع مستواهم المادي، والعمل على مبادرات تُسهم التنمية الاجتماعية والبيئية بنمط مستدام في شتى أرجاء السلطنة.

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