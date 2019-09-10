إذا مَرَّ يومٌ

رشا دنانة | مصر

إذا مرَّ يوم ولم تسمعي

لهِ نبضُ قلبي وأنتِ معي

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سأهوي صريعا وفي لحظةٍ

سأسقط في الحينِ في موضعي

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بغير هواكِ يحلُّ الدُّجي

وينبتُ شوكًا على مِضجعي

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أغيثي فؤادي بفيض الهوى

فيا لهْفَ قلبي لكيْ تُسرعِي

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ولأن غبتِ عني سأبقى هُنا

ينادي الزمانُ لكي ترجعي

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أوقّعُ عقدا ، كذا مَوثِقًا

وأرهنُ عمري ألا وقِّعِي

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فهل تهربين بهذا الهوي

وقولُ العوازل كم يدِّعِي

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سألقاكِ بين دروب الهوى

لتغرقَ عينيَ في أدمُعِي

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تعمدتُ خوضَكِ في دَربنا

لتسق نباتيَ في شارعِي

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تخافين من موتِ هذا الهوَى

من المنظرينَ هواكِ مَعِي