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إذا مَرَّ يومٌ

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:29 م بتوقيت مسقط

إذا مَرَّ يومٌ

 

رشا دنانة | مصر

 

إذا مرَّ يوم ولم تسمعي

لهِ نبضُ قلبي وأنتِ معي

//

سأهوي صريعا وفي لحظةٍ

سأسقط في الحينِ في موضعي

//

بغير هواكِ يحلُّ الدُّجي

وينبتُ شوكًا على مِضجعي

//

أغيثي فؤادي بفيض الهوى

فيا لهْفَ قلبي لكيْ تُسرعِي

//

ولأن غبتِ عني سأبقى هُنا

ينادي الزمانُ لكي ترجعي

//

أوقّعُ عقدا ، كذا مَوثِقًا

وأرهنُ عمري ألا وقِّعِي

//

فهل تهربين بهذا الهوي

وقولُ العوازل كم يدِّعِي

//

سألقاكِ بين دروب الهوى

لتغرقَ عينيَ في أدمُعِي

//

تعمدتُ خوضَكِ في دَربنا

لتسق نباتيَ في شارعِي

//

تخافين من موتِ هذا الهوَى

من المنظرينَ هواكِ مَعِي

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