إذا مَرَّ يومٌ

رشا دنانة | مصر
إذا مرَّ يوم ولم تسمعي
لهِ نبضُ قلبي وأنتِ معي
//
سأهوي صريعا وفي لحظةٍ
سأسقط في الحينِ في موضعي
//
بغير هواكِ يحلُّ الدُّجي
وينبتُ شوكًا على مِضجعي
//
أغيثي فؤادي بفيض الهوى
فيا لهْفَ قلبي لكيْ تُسرعِي
//
ولأن غبتِ عني سأبقى هُنا
ينادي الزمانُ لكي ترجعي
//
أوقّعُ عقدا ، كذا مَوثِقًا
وأرهنُ عمري ألا وقِّعِي
//
فهل تهربين بهذا الهوي
وقولُ العوازل كم يدِّعِي
//
سألقاكِ بين دروب الهوى
لتغرقَ عينيَ في أدمُعِي
//
تعمدتُ خوضَكِ في دَربنا
لتسق نباتيَ في شارعِي
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تخافين من موتِ هذا الهوَى
من المنظرينَ هواكِ مَعِي