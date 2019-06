تعرف على الجامعات والكليات المعترف بها من "التعليم العالي"

مسقط- الرؤية

أصدرت "لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" بوزارة التعليم العالي في اجتماعها الثالث لهذا العام عددا من القرارات المهمة.

قرارات الاعتراف واعتماد البرامج الدراسية

حيث وافقت اللجنة على الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وهي: Gadjah Mada University بإندونيسيا، وHollins University بالولايات المتحدة الأمريكية، وUtsunomiya University باليابان. إلى جانب اعتماد اللجنة لبرنامجين بجامعة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة، شريطة الانتظام الكلي في مقر الجامعة بدولة الأمارات العربية المتحدة، وهما برنامجي بكالوريوس العلوم تخصص المحاسبة وللالتحاق بالبرنامج حسب الشروط المنصوص عليها في موقع الجامعة.

قرارات عدم الاعتراف وعدم اعتماد البرامج الدراسية

وقد ألغت اللجنة الاعتراف ب Near East University بجمهورية شمال قبرص التركية؛ بسبب مخالفتها البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة السادسة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. عليه قررت اللجنة عدم السماح للطلاب العمانيين بالدراسة في المؤسسة المذكورة إلا الحاصلين منهم على موافقة كتابية من الوزارة، وذلك قبل قرار الوقف بتاريخ 28/05/2019م، وألا يعتد بأي قبول صادر من المؤسسة دون حصول الطالب على موافقة كتابية من الوزارة، وسيتم معادلة المؤهلات الدراسية للطلاب الحاصلين على موافقة الوزارة قبل قرار إلغاء الاعتراف، إذا ما انطبقت عليهم شروط المعادلة الأخرى. ورفضت اللجنة اعتماد برنامج Executive Master of Business Administration بمؤسسة التعليم العالي ESC Clermont بفرنسا؛ كونه برنامج تنفيذي مهني. وأصدرت بهذا الخصوص قرارًا بعدم اعتماد البرامج التنفيذية؛ كونها برامج مهنية وعدم السماح للطلبة العمانيين الالتحاق ببرامج الماجستير التنفيذية ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من القرارات السابقة.

كما أوقفت اللجنة التحاق الطلبة العمانيين International Islamic University Malaysia بماليزيا ابتداء من 26/3/2019م ولمدة 5 سنوات؛ وذلك بسبب زيادة كثافة الطلبة العمانيين الموجودين بها استناداً للبند (هـ) من المادة السادسة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

من جهة أخرى رفضت اللجنة الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي لأسباب مختلفة، فرفضت الاعتراف ب Algonquin College of Applied Arts and Technology بكندا؛ كون المؤسسة غير حاصلة على أي تصنيف عالمي، وكذلك عدم الاعتراف ب وLiaison College بكندا؛ كونها مؤسسة مهنية وتطرح البرامج المهنية فقط وهذه البرامج ليست من اختصاص الوزارة، وأيضا رفضت الاعتراف ب RCSI & UCD MALAYSIA CAMPUS؛ كون المؤسسة غير حاصلة على أي تصنيف من قبل جهات التقييم بوزارة التعليم العالي الماليزية (Setara).

قرارات المعادلة

أصدرت اللجنة قرارات أخرى تتعلق بالموافقة على معادلة بعض المؤهلات الدراسية. فمنحت موافقتها لمعادلة شهادة Doctor of Veterinary Medicine (DVM) المستوى التاسع الصادرة من University of Melbourne بأستراليا بدرجة الماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة المدنية الصادرة من FEU Institute of Technology بجمهورية الفلبين عام 2018م، في مستوى الدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، وأيضا معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص إدارة السياحة الصادرة من La Consolacion College Bacolod بجمهورية الفلبين عام 2012م، في مستوى الدبلوم دبلوم بعد دبلوم التعليم العام.

قرارات عدم المعادلة

من جانب آخر فإن اللجنة رفضت منح موافقتها لمعادلة عدد من المؤهلات الدراسية لأسباب مختلفة. فقررت عدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص الطب والجراحة الصادرة من الجامعة الوطنية بجمهورية السودان عام 2018م؛ كون الطالب التحق بجامعة سودانية خاصة بعد قرار وقف الدراسة ببرامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا بجميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بجمهورية السودان.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في الطب البشري الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية عام 2018م؛ لعدم استكمال متطلبات التخرج، وهو ما يخالف البند (د) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في طب الأسنان الصادرة من Near East University بجمهورية شمال قبرص التركية عام 2018م؛ بسبب استثناء الطالب لعدد 192 ساعة معتمدة بناء على معادلة مواد من دراسته السابقة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الامارات العربية المتحدة، بينما كانت دراسته الحقيقية 103 ساعة معتمدة وليس 192 ساعة معتمدة، والتحاق الطالب بالدراسة في السنة الرابعة، بينما موافقة الوزارة وحسب القبول المبدئي الصادر من الجامعة كانت للسنة الثالثة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير تخصص مدير ثقافي الصادرة من EAC Business School بفرنسا عام 2015م؛ وذلك كون المؤسسة خاصة وليست مخولة لمنح المؤهلات الوطنية الفرنسية كالبكالوريوس والماجستير.

وعدم معادلة شهادة ماجستير إدارة الاعمال الصادرة من University of East London بالمملكة المتحدة عام 2009م؛ لعدم حصول الطالب على شهادة البكالوريوس قبل شهادة الماجستير، وليس من الحالات التي تنطبق عليهم شروط نظام ذوي الخبرة المحددة بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، وهو ما يخالف الفقرة (أ) من البند (6) من المادة (9) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

إضافة لذلك فإن اللجنة قررت عدم معادلة شهادة ماجستير العلوم في المحاسبة والمالية، الصادرة من The Manchester Metropolitan University بالمملكة المتحدة عام 2013م؛ كون الطالب مرتبط ببرنامج دراسي آخر لدرجة دبلوم دراسات عليا في The Manchester University، كما أنه درس بنظام التعلم عن بعد في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص Air Transport Management،الصادرة من جامعة الأمارات للطيران بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2015م مقر دراسة الطالب؛ كون البرنامج الدراسي غير معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة. وهو ما يخالف البند (أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة ماجستير في إدارة الاعمال (بنظام التعلم الشبكي) الصادرة من University of Wolverhampton بالمملكة المتحدة عام 2018م؛ وذلك لعدم حصول الطالب على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، ودراسته في Westford School of Management بجمهورية الهند وليس في University of Wolverhampton بالمملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير معترف بها من قبل الوزارة، حيث أنها جهة وسيطة غير معتمدة من قبل الوزارة. وهو ما يخاف البند رقم (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس (جغرافيا) الصادرة من جامعة وادي النيل جمهورية السودان عام 2003م؛ وأيضا عدم معادلة شهادة الماجستير في التربية الصادرة من جامعة وادي النيل بجمهورية السودان عام 2006م؛ كون الدراسة تمت بنظام الانتساب الموجه بإحدى مراكز خدمات التعليم العالي بدولة قطر وهو نظام غير معتمد.

وعدم معادلة شهادة دكتوراه في التربية (علم النفس التربوي) الصادرة من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2013م؛ كون الطالب غير حاصل على شهادتي بكالوريوس وماجستير معتمدتين من قبل الوزارة.

بالإضافة إلى إصدار اللجنة قرر بعدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة من Limkokwing University of Creative Technology بماليزيا عام 2018م؛ بسبب عدم حصول الطالب على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وعدم انتظامه أثناء الدراسة. وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وأيضا عدم معادلة شهادة الماجستير تخصص الحكامة وسياسة الجماعات الترابية الصادرة من جامعة عبد المالك السعدي بالمملكة المغربية عام 2018م؛ لعدم انتظام الطالب بالدراسة، وهو ما يخالف البند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية الصادرة من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية عام 2017م؛ لعدم انتظام صاحب الطالب بالدراسة، وهو ما يخالف البند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير المهني تخصص إدارة الأعمال الصادرة من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2018م؛ لعدم انتظام الطالب بالدراسة، وهو ما يخالف البند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية الصادرة من جامعة المينا بجمهورية مصر العربية عام 2019م؛ وذلك بسبب عدم حصول الطالب على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وعدم انتظامه أثناء الدراسة. وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة دكتوراه التربية تخصص تكنولوجيا التعليم الصادرة من جامعة أم درمان بجمهورية السودان عام 2017م؛ وذلك كون المؤسسة التعليمية ليست ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق الطالب بها.

كما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة الماجستير تخصص هندسة الحاسب الآلي الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية عام 2007م؛ حيث أن المؤسسة التعليمية تم ايقافها من قبل اللجنة؛ نظراً للمخالفات التي مارستها والتي تم الكشف عنها من قبل وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس الفنون في تصميم المنسوجات الصادرة من Sarhad University of Sciences & Information Technology بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2006م؛ كون الطالب درس بنظام التعلم عن بعد في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في الفنون الجميلة الصادرة من Foundation University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2008م، كون الشهادة غير مسبوقة بشهادة بكالوريوس معتمدة من قبل اللجنة.

وعـدم معادلة شهادة ماجستير العلوم في الهندسة المدنية الصادرة من University of Surrey بالمملكة المتحدة عام 2013م؛ كون الطالب درس برنامج هندسي بنظام التعلم عن بعد وهو نظام غير معتمد، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (بنظام التعلم عن بعد) الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2001م؛ وذلك كون الطالب درس بنظام التعلم عن بعد في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الدبلوم التنفيذي في الإدارة الصادرة من Chartered Management Institute بالمملكة المتحدة عام 2003م؛ كون الشهادة مهنية ولا تنطبق عليها معايير الشهادات الأكاديمية والوزارة غير مختصة بمعادلة الشهادات المهنية، كما أن الطالب درس في جهة وسيطة وهي Informa Middle East Limited (Dubai Branch) وهي غير معتمدة من قبل الوزارة.

حالات تزوير

فيما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة دبلوم الدراسات العربية العليا قسم البحوث والدراسات، الصادرة من معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية عام 2008م؛ كون مؤهل الطالب غير صحيح (مزور)، كما أن دبلوم الدراسات العربية العليا الصادر من معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية لا تتم معادلته حيث أنه جزء لا يتجزأ من الماجستير. كما رفضت اللجنة معادلة شهادة الماجستير تخصص إدارة الأعمال، الصادرة من Girne American University بجمهورية قبرص التركية عام 2007م؛ كون شهادة الطالب غير صحيحة (مزورة).

علما بأن الوزارة في مثل هذه الحالات تتخذ الإجراءات التالية: مخاطبة الادعاء العام لتحريك الدعوى العمومية ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة ومن ثم إخطار جهة العمل. وتثمن الوزارة تجاوب جهات التوظيف في توجيه موظفيها بأهمية الالتزام بمعادلة شهاداتهم الصادرة من خارج السلطنة من قبل وزارة التعليم العالي.