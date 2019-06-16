الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

اليمن.. الحرب وطول الأمد

الأحد 16 يونيو 2019 09:50 م بتوقيت مسقط

اليمن.. الحرب وطول الأمد
علي بن بدر البوسعيدي

علي بن بدر البوسعيدي
المزيد من المقالات
اليمن.. الحرب وطول الأمد

علي بن بدر البوسعيدي

مؤكد أنّ ما تعرض له مطار مدينة أبّها السعودية من قصف على يد الحوثيين في اليمن يجد الشجب والإدانة من كل دعاة السلام في المنطقة والعالم، فالفعل يزيد من الشقاق بين الأطراف المتحاربة ولا يخدم عملية السلام في شيء؛ بل يؤجج النزاع، ويزيد من حدته، وبالتالي تتضاءل أمامه فرص الوصول لسلام شامل قريب في اليمن السعيد.

قد يجد البعض تبريرا للقصف بحسبان أنّ طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والمساند لحكومة الرئيس هادي أقدم مسبقا على قصف المدنيين العزل أو المدارس والمستشفيات اليمنية.. لكن ماذا بعد كل هذا؟ هل سيستمر القصف المتبادل طويلا؟ ومتى توضع عملية السلام في مسارها السليم وينزع فتيل الحرب المستعرة منذ نحو 5 سنوات؛ عانى فيها الشعب اليمني ويلات التشرد والقتل والأوبئة والفاقة.

القاصي قبل الداني يعلم أنّ خيار الحسم العسكري على أرض المعركة لم يعد الخيار المثالي؛ فعمليا لم يحرز جيش التحالف تقدما عسكريا على الميدان أو نصرًا حاسما لصالحه، وكذلك الحوثيون؛ فموقفهم لا يختلف كثيرا عن موقف الطرف الآخر؛ لذا أصبح الخيار المنطقي الوحيد أن يحتكم الطرفان لصوت العقل والجنوح للسلم ووقف الحرب نهائيا بلا رجعة؛ وحتى يتحقق ذلك لابد للأطراف التحلي بالإرادة السياسية والوطنية، وخلع رداء الحرب ووضع السلاح جانبا، والجلوس على مائدة واحدة يكون بندها الأول مراعاة مصلحة تراب اليمن وبنيها الكرام، فاليمن أرومة العرب ومهدها الأول وأرض الحضارات القديمة تكابد وتئن الآن تحت قصف القنابل وآلات الحرب الغاشمة.. فالعالم المحب للسلام كله يدرك أنّ الوقت قد حان لإنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة في أرض سد مأرب

لا يفوتني ختامًا أن أذكّر اليمنيين بالانتباه لدعوة الرئيس الأمريكي ترامب للكونغرس الأمريكي - بعد ساعات من إطلاق الصاروخ على مطار أبها- بإرسال قوة عسكرية لمحاربة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، فهذا القرار يمكن أن يكون ذريعة لمزيد من الدمار والصراع؛ لذا على اليمنيين التحلّي بالذكاء وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لإطالة أمد الحرب طمعاً في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أغسطس 2016

الأزمة اليمنية.. وطول الأمد

المزيد

07 مايو 2015

3 بيانات تضع اليمن على عتبة حرب طويلة الأمد

المزيد

29 أبريل 2015

الحرب على اليمن.. وجهة نظر إسرائيلية

المزيد

08 سبتمبر 2015

اليمن.. آثار تحت لهيب الحرب

المزيد

كتاب آخرين

هلال الزَّيدي

كاتب

سالم الكثيري

كاتب

حيدر اللواتي

كاتب

راشد البلوشي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

المحليات - تعليم

34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

عمان - سياحة عمان

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة