جولة تعريفية جديدة بـ"جوائز عمان للسياحة" في شمال الشرقية.. والمخيمات تتنافس على التسجيل

إبراء - الرؤية

وَصَل قطار الجولات التعريفية بـ"جوائز عمان للسياحة 2020"، محطة شمال الشرقية؛ حيث زارت اللجنة المنظمة عددًا من النزل والمخيمات السياحية في ولايتي إبراء وبدية، والتقت اللجنة بعدد من المسؤولين في تلك المؤسسات السياحية.

وقدمت اللجنة عروضا تعريفية، ووزعت مطويات تشرح أهداف الجائزة وشروط وآلية الترشح لها، حيث أبدى الحضور ترحيبهم بالجائزة وعبروا عن رغبتهم في التسجيل والمنافسة على "جوائز عمان للسياحة" في نسختها الثانية، والتي تأتي بتنظيم من جريدة "الرؤية" وبالتعاون مع وزارة السياحة، وبشراكة إستراتيجية مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران". كما تضمّن اللقاء مقابلات مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي والمسؤولين في المؤسسات السياحية.

وقدّم أحمد الجهوري عضو اللجنة المنظمة، عرضا مرئيا؛ أبرز من خلاله الرؤية العامة للجوائز والفئات المستهدفة، وشروط التقدم للمنافسة، إلى جانب آلية التسجيل في الجوائز.

وأبرزتْ مدرين المكتومية عضو اللجنة المنظمة للجائزة مسيرة الجائزة منذ تدشينها وحتى اليوم، وقالت إنَّ هذه الجولات تنعقد بالتنسيق مع إدارات السياحة في المحافظات، مشيرة إلى ما شهده حفل تتويج الفائزين بالجائزة في النسخة الأولى من اهتمام واسع من قبل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتمثِّل الجوائز إحدى أبرز مبادرات "الرؤية" ضمن نهج "إعلام المبادرات"، وتأتي خطط الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، ومنها القطاع السياحي الواعد، إلى جانب تحفيز المؤسسات والأفراد والجهات على مواصلة الإنجاز في هذا القطاع وتنميته، بما يُحقق الفوائد الإيجابية المأمولة على الاقتصاد الوطني.

وتتضمن فئات الجائزة: فئة المنشآت الفندقية (5 نجوم- 4 نجوم- 3 نجوم، و2 و1 نجوم/الشقق الفندقية)، وفئة النُّزل السياحية (تراثية - خضراء - ضيافة)، وفئة المخيمات السياحية، وفئة السياحة التخصصية (السياحة الرياضية)، وفئة المطاعم (مأكولات عُمانية - مأكولات عالمية - عربات المطاعم المتنقلة)، وفئة شركات السفر والسياحة (شركات كبيرة - مؤسسات صغيرة ومتوسطة)، وفئة المرشد السياحي (عُماني - أجنبي)، وفئة المبادرات السياحية، وفئة الابتكار السياحي (المشاريع الطلابية - المبادرات الطلابية - الأفكار الناشئة)، وفئة الاستثمار السياحي (وطني - أجنبي).

أمّا الشروط العامة للتنافس؛ فتتضمَّن: أن يكون المترشحون للتنافس من المُجيدين والعاملين بالسلطنة فقط، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا (عُمانيين أو أجانب). ولا تُقبل طلبات الترشّح من المؤسسات أو الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، ما لم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم. والتسجيل من خلال التراخيص والبيانات الشخصية، وبعدها يُمنح المشارك مدة شهر من تاريخ التسجيل لإحضار الوثائق الثبوتية. ويحق للجنة المنظمة سحب الجائزة من أي فائز حال اتضحت مخالفته للشروط. ويكون تقديم طلب الترشح بمثابة إقرار من المشارك بأحقية اللجنة المنظمة في استخدام بياناته في الأخبار الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة. وتُمنح في كل مجال جائزة واحدة فقط، وإن رأت لجنة التحكيم أكثر من مستحق في المجال تُمنح الجائزة مناصفة. ويتم تحميل استمارة المشاركة من موقع جريدة الرُّؤية على الإنترنت (www.alroya.om)، أو موقع وزارة السياحة (www.omantourism.gov.om)، أو زيارة مقر جريدة الرؤية بمسقط أو مقر وزارة السياحة.