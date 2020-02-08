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ارتفاع جديد في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين

السبت 08 فبراير 2020 09:57 ص بتوقيت مسقط

ارتفاع جديد في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين

وكالات – الرؤية

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بانتهاء ، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة، مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت دراسة أن 40 شخصاً من العاملين في مجال الرعاية الطبية داخل مستشفى واحد في مقاطعة ووهان الصينية التقطوا فيروس كورونا المستجدّ في شهر يناير خلال تعاملهم مع مصابين داخل المستشفى، ما يسلّط الضوء على المخاطر التي تحيق بالعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

 

الكلمات المفتاحية
#وفيات #كرونا

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