إقالة عسكري من منصبه بالبيت الأبيض بعدما شهد ضد ترامب

واشنطن-نيويورك -رويترز

قال محام إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته.

وقال ديفيد بريسمان محامي فيندمان في بيان إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي.

وأضاف "لا يوجد أدنى شك لدى أي أمريكي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل... لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة".

وشهد فيندمان، خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر ، بأن ترامب قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.

وقال فيندمان أمام لجنة يقودها الديمقراطيون "لم أكن أصدق ما كنت أسمعه" في المكالمة. وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا، وليس روسيا، كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.