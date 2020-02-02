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فيروس وبائي خطير يعاود الظهور في الصين

الأحد 02 فبراير 2020 02:27 ص بتوقيت مسقط

فيروس وبائي خطير يعاود الظهور في الصين
قال مسؤولون صينيون، إن سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها في مقاطعة هونان الصينية. ووفق ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن السلالة الشديدة من "إتش 5 إن 1" ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان. وتابع: "من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور H5N1". وقالت الحكومة الصينية إنها "أعدمت" 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس". وكان فيروس إنفلونزا الطيور ظهر عام 2003، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأجزاء من أوروبا. ولدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض هذا الفيروس اتصال بالطيور المريضة. ويأتي هذا التطور، في وقت تشهد فيه الصين مأساة كبيرة بسبب فيروس كورونا، الذي أودى، إلى حدود الساعة، بحياة 259 شخصا.

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