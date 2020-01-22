بعد أمطار وفيضانات.. الإمارات تخصص 500 مليون درهم لمعالجة الأضرار



دبي- رويترز

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إنفاق 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) على مشاريع بنية أساسية للحماية من الفيضانات وتطوير البنية التحتية للنقل، وذلك بعد عواصف قوية أسفرت عن أضرار في أنحاء الدولة هذا الشهر.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة على غير العادة طرقا وألحقت أضرارا بمنازل ومبان أخرى. ونقلت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبوظبي عن وزير تطوير البنية التحتية عبد الله بن محمد النعيمي قوله إن سدودا وجسورا علوية ستُشيد لتخفيف التعطيل الناجم عن الفيضانات. وأضاف "تعلمنا درسا جديدا بعد الأمطار الأخيرة، وبدأت بعض المشروعات بالفعل".

ولم يحدد تقرير الصحيفة مكان تشييد السدود والجسور. وذكر النعيمي، الذي تولى منصبه في 2016 وعمل في وزارة الأشغال العامة السابقة منذ 2005 على الأقل، أن العواصف كانت أسوأ ما شهد خلال عمله.

وذكرت الصحيفة أن السكان الذين لحقت بهم أضرار من الفيضانات في إمارة رأس الخيمة بشمال البلاد سيتلقون تعويضا.