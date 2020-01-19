شمس النهضة

شعر: الدكتور مروان بن عبد الرؤوف الجمّال

ولدت شمسًا أضائت درب من رشدوا // وغبت عنا فما غابت وتتأد

تجري الدموع وداعاً وهي تنهمر // من اجل قابوس إذ نبكي ونفتقدُ

يامجري الدمع من قابوسنا أبدًا // أما يؤوب الذي يجري بمن فقدوا

لي مهجة ملك أحبابي فما بعدوا // إلا ويتبعهم من مهجتي الكبد

هم القريبون في بعد أكابده // هم بقلبي وتحت الصخر قد رقدوا

بات قابوس فيا لهفي على جبل // بكاه مجد ويحكي ذكره البلدُ

تأبى شمائلنا إلا الوفاء لمن // أسدى إلينا نوفيه بما نجدُ

إن لم أجد في يدي إلا الدعاء لكم // رداً فليس من أستحيوا كمن جحدوا

لقد حملت جراحي وهي نازفةٌ // يخاف من دمها الأسي ويرتعد

فما وجدت لها طباً بغيركم // فردت شهماً ومثل الشمس تنفرد

تبقى المروءة بعد المرء خالدة // إرث البنين وإن آبائهم لحدوا

يا أبن الذين أضاءوا كل مقفرة // وذكرهم في الورى حياً وإن رقدوا

حزت المكارم من فعل ومن نسب // يا أبن الأصيل وسيفاً ليس ينغمدُ

تخطو الخطى لوفاق العرب في قمم // فأنت للعرب روح ضمها الجسدُ

ياهيثم المجد إن الخير إرثكم // جدود أصلك بالأمجاد ما اقتصدوا

أبقاك ربي على الأيام في نعم // وصانكم في الورى من شر من حسدوا

إني معزيك في خطب تسير له // كل الخلائق في الدنيا وتضطرد

العمر للناس آجال مقدرة // ومن زيادة عمر الراحل السند

وكل نفس لكأس الموت شاربةٌ // يفنى العباد ويبقى الواحد الأحد