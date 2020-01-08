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من خلال مسابقة عبر "انستجرام"

فرصة من "رام" للفوز بتجربة مُثيرة على الكثبان الرميلة

الأربعاء 08 يناير 2020 07:27 م بتوقيت مسقط

فرصة من "رام" للفوز بتجربة مُثيرة على الكثبان الرميلة

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة ظفار للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة "رام" في السلطنة، مُسابقتها الجديدة على موقع انستجرام الأكثر شهرة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقدم خلالها للفائزين الفرصة لتجربة طرازات "رام" في إجازة أسبوعية خاصة على الكثبان الرملية المُميزة في السلطنة واكتشاف قدراتها الكبيرة.

ويجب على الراغبين في المشاركة بالمسابقة زيارة الصفحة الرسمية لعلامة رام في عُمان على الانستجرام @ramtrucksoman واتباع الخطوات الموضحة أسفل المنشور الخاص بالمسابقة للحصول على فرصة الفوز بهذه التجربة الفريدة. وتستمر المسابقة التي انطلقت مؤخرًا حتى نهاية يناير الجاري.

وقال بيجو لوكوس، مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: تشارك ظفار للسيارات عبر الانستجرام عشاق الأداء المتميز والقيادة على الكثبان الرملية شغفهم بروح المغامرة، وتتيح المسابقة الفرصة للفائزين بتجربة طرازات "رام" في إجازة أسبوعية خاصة على الكثبان الرملية. وقد عرفت مركبات علامة رام كواحدة من بين أفضل علامات الشاحنات الخفيفة "البيك –أب" على مستوى العالم، ذلك لقدرتها الفائقة التي تمنح مالكها الاستمتاع بقيادة طراز قوي ذو قدرة جبارة جاهز للقيام بكافة المهام، وهي كذلك مركبات مجهزة بمستوى عالٍ من الحرفية في الصنع، فضلا عن التنوع في الفئات المعروضة من السيارة التي تناسب مختلف الاستخدامات لشريحة واسعة من هؤلاء الذين يتطلعون للقيادة بقوة لا حدود لها دون التنازل عن الرفاهية أثناء التنقل.

وفي السلطنة تتوفر نسخ متنوعة من طرازات رام في صالات عرض شركة ظفار للسيارات، بفئات مختلفة من التجهيزات، وللمزيد من المعلومات حول المسابقة أو لحجز اختبار القيادة، يمكن للعملاء زيارة صالات عرض ظفار للسيارات، أو زيارة موقعها على الإنترنت.

وتأسست ظفار للسيارات في العام 2010 كشراكة بين مجموعة الزبير للسيارات، والشنفري للسيارات، لتكون الموزع المعتمد والوحيد في السلطنة للعلامات التجارية كرايسلر، دودج، جيب، رام، فيات، فيات بروفيشونال، ألفا روميو، وموبار.

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