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على شاطئ ٢٠٢٠

الأحد 05 يناير 2020 08:52 ص بتوقيت مسقط

على شاطئ ٢٠٢٠

 

 عديلة اللواتي | مسقط                   

 

عامٌ مضَتْ أيامُه..

وانقضتْ أحداثُه..

لحظةُ الآن.. ترمُقُني بطَرفِها.. وتشيرُ عليّ إشاراتٍ شتّى، تَعنيني بالذّات..

انتبهتُ إلى الرسائل الواردة..

اتّخذتُ مُتَّكأي على المَرسى، ورحتُ التقطُ نداءاتٍ تقول:

  • لامكانَ في مَراكبِ ٢٠٢٠ للأفكار الضيقة، والقناعات المُعسِرة، والأحزان الراكدة..
  • رحلَ الشأنُ القديمُ العاثِر، وسيُشرقُ شأنٌ جديدٌ باهِر
  • لم أطِل التدقيق.. لقد فهمتُ الدرس.. وأسرَعتُ لإطلاق نوايا جديدة للعام الجديد، إلى فضاءِ الآن..

نواياي في عام ٢٠٢٠:

  • عامٌ للسلام القلبيّ والحُب والعطاء والغفران.. يذوبُ معه الضيق والحزن والتوتر والغضب،،،
  • عامُ النشاط والإنجاز والتطور.. بعيداً عن الكسل والتسويف،،،
  • عامُ الثقة والتفاؤل والوفرة،،،
  • عامُ الانتباه والوعي لما أملك من هدايا ونِعم  تدعو للامتنان وارتفاع الإيمان،،
  • عامٌ يتخلّلُهُ كثيرٌ منَ الصمت؛ صمتُ اللسان، صمتُ العين، صمتُ النّفس، صمتُ العقل؛ صمتٌ عن زِحام الكلام والنظَر والتحليل والأحكام..
  • عامُ اكتساب الرُّقي والحكمة.

 ترتفعُ نوايايَ ..إلى الكون.. وهي مُحاطةٌ بيد الرحمن.. ستأخذُ مجراها وتعودُ إليّ  بإذنِ اللهِ،كما أطلقتُها، بذاتِ النتائج الخيّرةِ النيِّرة.

عامٌ نيِّرٌ على الجميع.

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