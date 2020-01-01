حدود بنجلاديش مع الهند بلا شبكة هواتف

داكا - رويترز

أمرتْ بنجلاديش -التي تسكنها أغلبية مسلمة- الشركات المقدمة لخدمات الهواتف المحمولة بوقف الخدمة على طول الحدود مع الهند لدواعٍ أمنية، بعد قانون الجنسية الجديد الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي يقول منتقدون إنه يمثل تمييزا ضد المسلمين.

وقال مسؤولون -في بيان، أمس- إنَّ تغطية الهواتف المحمولة تم إيقافها في قطاع عرضه كيلومتر من الحدود مع الهند حتى إشعار آخر لحماية أمن البلاد في الظروف الحالية. وقال مسؤولان لرويترز إنَّ الإجراء راجع لمخاوف من أن يحاول مسلمون هنود الفرار إلى بنجلاديش.

وتحدث مسؤولان لرويترز شريطة عدم نشر اسميهما؛ لأنه غير مصرح لهما الإدلاء بتصريحات عن الموضوع.

ويتيح قانون الجنسية الجديد لغير المسلمين الذين جاؤوا إلى الهند من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان واستقروا فيها قبل عام 2015 الحصول على الجنسية. ويخشى المنتقدون من أن يكون القانون تمهيدا لتسجيل أوسع لمواطني الهند يتم خلاله مطالبة السكان بإثبات جنسيتهم، وهو ما يمكن أن يُعرِّض أسرا مسلمة فقيرة لا تحمل الوثائق المطلوبة لوضع صعب. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية فورا على طلب التعليق على إجراء بنجلاديش.

ويزيد طول الحدود بين بنجلاديش والهند على 4 آلاف كيلومتر. ويُقيم في منطقة الحدود ملايين من سكان بنجلاديش الذين تربطهم تجارة أدوية وسلع زراعية وألبان وماشية مع الجانب الآخر من الحدود. وقال مسؤول كبير في شركة لخدمات الهواتف المحمولة في داكا: "قرار وقف خدمات الهواتف المحمولة يمكن أن يؤثر على عشرة ملايين شخص يعيشون على الحدود".