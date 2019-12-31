الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. مبادرات الرؤية
  3. جوائز عمان للسياحة
  4. عرض الخبر

بالتعاون بين "الرؤية" وإدارة السياحة بالظاهرة

جولة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة" في عبري

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:25 م بتوقيت مسقط

جولة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة" في عبري

 

عبري- الرؤية

عُقد، أمس، اجتماعٌ بين مُمثلي إدارة السياحة بمحافظة الظاهرة ومكتب جريدة "الرؤية"؛ لبحث تنظيم جولة للتعريف بجوائز عمان للسياحة في المحافظة.

وقال ناصر العبري مسؤول مكتب جريدة "الرؤية" في عبري: إنَّ "الرؤية" تجدد التزامها بدعم قطاع السياحة في السلطنة عبر النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة" بالتعاون مع وزارة السياحة؛ بهدف رفع مستويات التنافسية والتحفيز في عملية التطوير السياحي؛ ومواصلة التميُّز والإبداع، وتقدير الجهود المُشرِّفة التي تبذلها المنشآت السياحية الوطنية والأفراد للارتقاء بالواقع السياحي المحلي، وتحسين جودة الخدمات، ونشر مفاهيم الإبداع والجودة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 أكتوبر 2018

جوائز عمان للسياحة.. شراكة ونمو

المزيد

09 أكتوبر 2018

جوائز عمان للسياحة.. شراكة وتعاون

المزيد

04 ديسمبر 2019

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020"

المزيد

11 فبراير 2019

تمديد التسجيل بـ"جوائز عمان للسياحة" حتى 18 فبراير

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بيان من "اقتصادية الدقم" حول خدمات الكهرباء والمياه

الاقتصاد - محلي

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

منع صدام حسين من دخول الكويت

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة