جولة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة" في عبري

عبري- الرؤية

عُقد، أمس، اجتماعٌ بين مُمثلي إدارة السياحة بمحافظة الظاهرة ومكتب جريدة "الرؤية"؛ لبحث تنظيم جولة للتعريف بجوائز عمان للسياحة في المحافظة.

وقال ناصر العبري مسؤول مكتب جريدة "الرؤية" في عبري: إنَّ "الرؤية" تجدد التزامها بدعم قطاع السياحة في السلطنة عبر النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة" بالتعاون مع وزارة السياحة؛ بهدف رفع مستويات التنافسية والتحفيز في عملية التطوير السياحي؛ ومواصلة التميُّز والإبداع، وتقدير الجهود المُشرِّفة التي تبذلها المنشآت السياحية الوطنية والأفراد للارتقاء بالواقع السياحي المحلي، وتحسين جودة الخدمات، ونشر مفاهيم الإبداع والجودة.