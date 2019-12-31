استمارة المشاركة بجوائز عمان للسياحة - فئة أفضل شركة سفر وسياحة

الرؤية - خاص



مُواكبةً لحراكٍ واسعٍ نحو تنويع مصادر الدخل، واستثمارًا لمقوِّمات السلطنة لخلق مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة، تُطلق "الرُّؤية" -وبشراكة إستراتيجية مع وزارة السياحة وبدعم من الشريك الاستراتيجي الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"- "جوائز عُمان للسياحة" في نسختها الثانية (2020)، بهدف الإسهام الوطني في تعزيز مفهوم التنافسية والتحفيز في عملية التطوير السياحي؛ تقديرا لجهود مُشرِّفة تبذلها منشآتنا السياحية والأفراد من مسؤولين ومهتمين بالشأن السياحي المحلي.

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الأهداف:

- تعزيز مفهوم التنافسية والتحفيز في عمليات تطوير وتحديث القطاع السياحي بالسلطنة.

- تكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في دعم صناعة السياحة المحلية.

- تحسين جودة الخدمات المقدَّمة وتعزيز ثقة الجمهور بها.

- نشر مفاهيم الإبداع والجودة، وتعميم أفضل الممارسات لضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة.

- توفير أسس معيارية تدعم برامج التنمية والتخطيط الإستراتيجي عبر بوابة القطاع.

- إحداث نقلة نوعية وتطوير واسع في أداء الاستثمار السياحي.

فئات الجائزة:



- فئة المنشآت الفندقية (5 نجوم- 4 نجوم- 3 نجوم، و2 و1 نجوم/الشقق الفندقية)

- فئة النُّزل السياحية (تراثية - خضراء - ضيافة)

- فئة المخيمات السياحية

- فئة السياحة التخصصية (السياحة الرياضية)

- فئة المطاعم (مأكولات عُمانية - مأكولات عالمية - عربات المطاعم المتنقلة)

- فئة شركات السفر والسياحة (شركات كبيرة - مؤسسات صغيرة ومتوسطة)

- فئة المرشد السياحي (عُماني - أجنبي)

- فئة المبادرات السياحية

- فئة الابتكار السياحي (المشاريع الطلابية - المبادرات الطلابية - الأفكار الناشئة)

- فئة الاستثمار السياحي (وطني - أجنبي)

الشروط العامة للترشح:

1- أن يكون المترشحون للتنافس من المُجيدين والعاملين بالسلطنة فقط، سواءً كانوا مؤسسات أو أفرادا (عُمانيين أو أجانب).

2- على المشارك (فرد/مُؤسسة) الترشح عن فئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

3- يُمنح في كل مجال جائزة واحدة فقط، وإن رأت لجنة التحكيم أكثر من مستحق في المجال تُمنح الجائزة مناصفة (بحد أقصى فائزان فقط).

4- لا تُقبل طلبات الترشح من المؤسسات أو الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، ما لم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم.

5- إرفاق كافة المستندات الثبوتية والتراخيص، شريطة أن تكون جميعها سليمة وسارية المفعول.

6- أي طلب غير مستوفٍ للشروط العامة أو التفصيلية الخاصة، لن يُعتد به.

7- يحق للجنة المنظمة سحب الجائزة من أي فائز حال اتضحت مخالفته لشروط الترشح.

8- يكون تقديم طلب الترشح بمثابة إقرار من المشارك بأحقية اللجنة المنظمة في استخدام بياناته في الأخبار الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة.

9- تُرسل الاستمارة بعد تعبأتها وأي مرفقات على البريد الإلكتروني للجائزة :

tourism@alroya.net

10 - تحميل استمارة المشاركة من موقع "الرُّؤية" (www.alroya.om)، أو موقع وزارة السياحة (www.omantourism.gov.om)، أو زيارة مقر جريدة "الرؤية": مسقط، رابية القرم، خلف مدرسة مسقط العالمية، الطابق السابع. أو مقر وزارة السياحة بمنطقة الخوير.

آخر موعد لاستلام طلبات الترشح 14 مارس 2020.