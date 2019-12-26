بسبب حوادث الطيران.. إقالة الرئيس التنفيذي لـ"بوينج"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلنت شركة بوينج عن فصل الرئيس التنفيذي دينيس مويلينبورج من الخدمة بعد أن فشلت مرارًا وتكرارًا في احتواء تداعيات حادثين قاتلين أوقفا إنتاج الطائرة النفاثة الأكثر مبيعًا وشوهت سمعتها لدى شركات الطيران والهيئات التنظيمية.

واتخذت شركة بوينج- التي تعاني من إخفاقات متتالية- هذا القرار بعدما أصبح من الواضح بشكل متزايد أن رئيسها التنفيذي لم يحقق تقدماً يذكر في حل الأزمة التي كبدت الشركة 9 مليارات دولار، وألحقت الضرر بالموردين وشركات الطيران.

وقالت بوينج إن رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون وهو مدير تنفيذي سابق لشركة جنرال إلكتريك يعمل في مجلس إدارة شركة بوينج منذ عام 2009 ، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 13 يناير. حتى ذلك الحين، سيدير المدير المالي جريج سميث المنصب مؤقتا.

وقال بيان لشركة بوينج "قرر مجلس الإدارة أن تغيير القيادة ضروري لاستعادة الثقة". وقال مسؤول من بوينج إن مجلس الإدارة تداول في مطلع الأسبوع وقرر طرد مويلنبورج في مكالمة هاتفية يوم الأحد.

وأغلقت أسهم بوينج، التي انخفضت أكثر من 20% على مدى الأشهر التسعة الماضية، بنسبة 2.9%. وتم وقف 737 MAX منذ شهر مارس بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرت عن مقتل 346 شخصًا في غضون خمسة أشهر.

وتكافح بوينج لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والمنظمين الدوليين الذين تحتاج مساندتهم لاستعادة الطائرة في الهواء. وبعد إبقاء خطوط التجميع مفتوحة وتخزين 400 طائرة جاهزة للعودة إلى الطيران، أقرت بوينج هذا الشهر بأنها لن تكون قادرة على الوصول إلى هدفها المتمثل في الطيران هذا العام وأعلنت أنها ستوقف إنتاج 737 MAX في يناير.

ويقدر الاقتصاديون أن هذا سوف يقلص النمو الاقتصادي الكلي للولايات المتحدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وجاء رحيل مويلنبورج بعد أسبوع من الانتكاسات المثيرة لبوينج، التي تتنافس مع شركة إيرباص الأوروبية على قيادة صناعة الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار.

وتراوحت النكسات المتلاحقة ما بين قرار وقف إنتاج طراز MAX، وصفعة عامة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وتخفيض التصنيف وخلل في إطلاق فضائي يوم الجمعة.