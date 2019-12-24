"بلومبرج" ترصد 10 أسواق أفريقية واعدة تدر أرباحا في 2020



ترجمة- رنا عبدالحكيم

جنى المتعاملون في أسواق السندات عالميا مكافآت كبيرة هذا العام في أسواق أفريقيا، وترصد وكالة بلومبرج الإخبارية أفضل 10 أسواق واعدة في القارة السمراء.

وحقق دين القارة السيادي بالدولار عائدات إجمالية بلغت 20٪ منذ بداية عام 2019، أي أكثر من أي منطقة أخرى في الأسواق الناشئة.

ونجحت السندات المحلية أيضا في تحقيق أداء قوي. وعاد كل من الجنيه المصري وسندات نايرا النيجيرية بأكثر من 30٪ بالقيمة الدولارية.

وإذا حافظت البنوك المركزية الكبرى في العالم على حذرها في عام 2020، فإن ذلك من شأنه أن يحافظ على تدفق العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة ويعني هذا أيضا أن السندات الأفريقية ما زالت تحظى بطلب مرتفع.

لكن المستثمرين يواجهون الكثير من المخاطر المحتملة في عام 2020. فقد تخسر جنوب إفريقيا آخر تصنيف لها على مستوى الاستثمار، ومن المحتمل أن تضاعف حكومة غانا الإنفاق قبل الانتخابات، بينما يُرجح أن تخرج أزمة الديون في زامبيا عن نطاق السيطرة، وقد تضطر نيجيريا إلى تخفيض قيمة عملتها.

وفيما يلي ما يجب على المستثمرين مراقبته في 10 أسواق رئيسية بأفريقيا:

أنجولا:

لا يزال ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا يعاني من انهيار أسعار الخام قبل خمس سنوات. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأنجولي سوف ينكمش للعام الرابع على التوالي في نهاية 2019. ومع ذلك، فقد تأثر المستثمرون بإصلاحات البنك المركزي ، بما في ذلك تخفيض قيمة عملة الكوانزا. وقد أدى انخفاض تضخم العملة بنسبة 32٪ هذا العام مقابل الدولار (البيزو الأرجنتيني فقط ضعف أكثر) إلى زيادة الضغوط التضخمية. لكنه خفف أيضًا من النقص في النقد الأجنبي الذي كان يعطل الأعمال التجارية.

مصر:

لا تزال مصر تحتل صدارة الأسواق المفضلة لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية. وتوافد المتداولون، الذين اجتذبتهم عائدات بلغت حوالي 14٪ على السندات المقومة بالجنيه المصري. وارتفعت العملة 12٪ هذا العام، وهو أفضل أداء لها منذ 25 عامًا على الأقل. ويتوقع بنك سوسيته جنرال أنها تربح السندات المصرية 4.5٪ أخرى إلى 15.35 لكل دولار في عام 2020. لكن إصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تصل بعد أن تترجم إلى الاستثمار الأجنبي المباشر والوظائف التي تحتاج إليها مصر بشدة. وإدراكاً منها لذلك، سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان هناك أي تكرار للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر والتي هزت الأسواق المحلية لفترة قصيرة.

أثيوبيا:

لا تزال الدولة الواقعة في القرن الإفريقي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. لكن ذلك يخفي مشاكل عميقة: فقد تسارع التضخم إلى أكثر من 20٪ ونقص حاد في العملات الأجنبية. واتجه رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، مؤخراً إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. ورحب المستثمرون بهذه الخطوة، والتي من شأنها تسريع خطط الانفتاح وتحديث الاقتصاد الخاضع لسيطرة الدولة. وبدأ البنك المركزي بالفعل في إضعاف العملة المحلية التي ارتفعت بصورة مبالغ فيها، بعدما رُبطت إلى حد كبير بالدولار.

غانا:

يُجري ثاني أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا انتخابات عامة في أواخر عام 2020، مع احتمال أن يسعى الرئيس نانا أكوفو أدو إلى فترة ولاية ثانية. وتتمتع البلاد بسجل من التبذير المالي في الفترة التي تسبق الاستطلاعات وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت الحكومة أكثر حذراً هذه المرة. وتعرضت العملة المحلية لضغوط وهبطت إلى مستوى قياسي منخفض هذا الشهر. لكن رينيسانس كابيتال- التي توصي بأن يشتري العملاء سندات اليورو في غانا- تقول إنها الآن واحدة من أكثر العملات في أفريقيا بأقل من قيمتها الحقيقية.

ساحل العاج:

من المقرر أن تعقد الدولة انتخابات عامة في أكتوبر المقبل. وكان الكثير من المحللين يأملون في أن تمنح الانتخابات فرصة إلى جيل الشباب من القادة. لكن هناك احتمال أن تكون هناك منافسة بين الرئيس الحسن واتارا، الذي تولى السلطة في عام 2011، ومنافساه لفترة طويلة هنري كونان بيدي ولوران غباغبو. وقالت آن فروهوف ومحللي 'تينو إنتيليجنس ومالت ليويرشيدت': "إذا كان الأمر كذلك ، فإن "البلاد تخاطر بالانزلاق مرة أخرى إلى الاضطرابات السياسية، ويبدو أنها قد هربت بالكاد قبل 10 سنوات".

كينيا:

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.8٪ العام المقبل، مما يجعلها واحدة من أكثر دول إفريقيا ازدهارًا. ويقول بنك أوف أمريكا إن إلغاء سقف أسعار الفائدة في نوفمبر كان سببا إضافيا للتفاؤل وينبغي أن يساعد الحكومة في الحصول على قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي. وسيكون مفتاح التوقعات المستقبلية لهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا هو ما إذا كان بإمكانه كبح جماح العجز في الميزانية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 6.6٪ لتمون بذلك واحدة من الأسواق الأوسع نموا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

موزمبيق:

أكملت موزمبيق إعادة هيكلة الديون في شهر أكتوبر والتي استمرت بسبب تخلفها عن سداد سندات اليورو البالغة 727 مليون دولار في أوائل عام 2017. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام الحكومة لجمع التمويل الذي تحتاجه لجزء من مشاريع الغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. بمجرد الانتهاء من ذلك، من المقرر أن تصبح الدولة الفقيرة الواقعة جنوب إفريقيا مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال.

نيجيريا:

من المحتمل أن تستمر مكانة نيجيريا كواحدة من أفضل الأسواق في العالم طالما حافظ محافظ البنك المركزي جودوين إيمفييل على استقرار العملة. وأصبح هذا أكثر صعوبة، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية النيجيرية بنسبة 14 ٪ إلى 39 مليار دولار منذ يوليو. أشار إيمفييل إلى أنه سيسمح لهم بالتراجع أكثر قبل تخفيف قبضته على العملة، التي بالكاد تتزحزح. وفي الوقت نفسه، ستحاول السلطات المالية تعزيز الاقتصاد الذي كان ينمو ببطء أكثر من السكان خلال السنوات الخمس الماضية.

جنوب أفريقيا:

تخلى المستثمرون عن محافظ الأوراق المالية في جنوب إفريقيا بشكل جماعي هذا العام، وسحبوا 10 مليارات دولار من أسواق الأوراق المالية والسندات المحلية، وفقًا لبيانات بورصة جوهانسبرغ. وذلك بعدما شعروا بالقلق من الأزمة المتفاقمة في شركة الطاقة المملوكة للدولة Eskom Holdings SOC Ltd.، التي لا تستطيع سداد ديونها البالغة 30 مليار دولار دون دعم حكومي، والفرصة المتزايدة لأن تقوم وكالة Moody's بخفض الاستثمار النهائي لجنوب إفريقيا إلى تخفيض التصنيف. لكن إذا أحرز الرئيس سيريل رامافوسا تقدماً في إصلاح الشركة، فمن المحتمل أن يكون المستثمرون سريعون في العودة.

زامبيا:

تدهور اقتصاد زامبيا هذا العام، وأحدث المشكلات هي الجفاف الشديد وانقطاع الكهرباء. يتم تداول عائدات السندات بالدولار المنتجة للنحاس بحوالي 20٪، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون أن هناك مخاطرة كبيرة بالتقصير. ولا يزال أمام الحكومة بعض الوقت، لن تنضج سنداتها المقبلة حتى سبتمبر 2022. لكن العديد من المحللين يعتقدون أنها ستواجه صعوبة في تجنب إعادة الهيكلة ما لم تحصل بسرعة على تخفيف عبء الديون على القروض المقدمة من الصين وإنقاذ من صندوق النقد الدولي. بدا الرئيس إدغار لونجو حتى الآن مترددًا في قبول الشروط التي قد تأتي مع قرض من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.