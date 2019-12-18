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للتذكير بالكارثة.. سيدني تصنع شجرة عيد الميلاد من حطام حرائق الغابات

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

للتذكير بالكارثة.. سيدني تصنع شجرة عيد الميلاد من حطام حرائق الغابات

 

 

سيدني - رويترز

وضعت سيدني شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الأغصان المتفحمة، وغيرها من حطام حرائق الغابات في حي الأعمال بوسط المدينة؛ للتذكرة بالحرائق القاتلة التي اجتاحت مساحات كبيرة من أستراليا.

وصُنعت الشجرة من قطع خشبية محترقة ودراجة متفحمة وجهاز إنذار من الحريق معطل...وغيرها من الأدوات المنزلية المدمَّرة، وأحيطت بالهدايا الملفوفة بالورق الأحمر اللامع والفضي والذهبي. وقتلت الحرائق ستة أشخاص في نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، ودمرت أكثر من 700 منزل وأحرقت أكثر من ثلاثة ملايين فدان من الأراضي. وقالت سلطات مكافحة الحرائق، أمس الأربعاء، إن 99 حريقا ما زال متأججا في البلاد.

وقال الفنان جيمس ديف إن الشجرة ترمز للظل الذي ألقت به الكارثة على موسم الأعياد وكذلك إلى صمود الأستراليين. وقال لرويترز: "الذهاب إلى هناك كان الجزء الأكثر تأثيرا في العملية كلها... عدت بانطباعين: واحد يتعلق بنطاقها. إنه يصدمك حقيقة. والصمت. لا طيور. كل شيء ذهب". وأضاف: "لكن أعتقد أن الجانب الآخر أيضا كان رؤية الصمود. أعنى رؤية الأحراش الأسترالية تعود للحياة...".

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