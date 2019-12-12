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حوار غنائي بين شاعر وقرينه

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

حوار غنائي بين شاعر وقرينه

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

الشاعر:

يغرّقني وقتي بلجّة غربتي

                                   وياليتني أحظى بعقلٍ مفرمتِ

//

وياليتنا جمعا نعودُ بلا أسى

                                صفائحنا البيضاء رهن المسرّة

//

تخيّل بأنّ الدهرَ طهّرَ حِسّنا !!

                               خفافا بلا شكوى وخوفٍ وغمّةِ

//

على ضفة الحب الدفوق جرارنا

                                   وأنظارنا تحكي بدون طويّةِ

//

طيورٌ على عشّ الوئام تجمّعت

                                تغرّد من وقع الضياء المصلّتِ

//

تصوّر رعاك الله عمق نعيمنا

                              وقد رُدّت الأرواح طيرا بروضةِ

//

ولكنّه أمرٌ محالٌ وقوعه

                               فطورا على ضوءٍ يشعّ وعتمةِ

//

يُقلّبنا عقلٌ تقلّبَ دهرنا

                                     فلسنا جماداتٍ بكنّهٍ مثبّتِ

//

فما كلّ ماأقررت يوما بصائبٍ

                            وما كلّ ما أقصيت يبقى بعزلةِ

//

فقد تطرقُ النفس الكشوفُ عوالما

                            بعكس التي رامت قُبيلَ سويعة

//

وقد ترعوي عن حقل ضوءٍ مؤطّرٍ

                                لترمى بدهليزٍ يموج بظلمة

//

إذا احترب الضدان عمقا بقوةٍ

                            تذكّر بأن العدل روح الشريعة

//

وأنّك إنْ تقضي بعيدا عن الهوى

                          تعش وقتك الأرضي حرا برفعة

***

 

القرين:

وماذا إذا صار الذي رُمت أمره؟

                             وكلّ غدا فعلا نقيّ السريرة!!

//

وصرنا إلى بدء الحياة جداولا

                        عليها انعكاس البدر وجه الحقيقة

//

أنختزن النشوى تسابيح عابدٍ

                         يظلّ على وصلٍ كحبّات سُبّحة

//

أيمهرنا الكون البهيّ بلونه

                         جمالا وتحنانا ودفءَ فضيلةِ

//

أليست لغات الذات إنسٌ ورحمة ؟

                        جُبلنا على نور السلام بفطرة

***

 

الشاعر:

ستجري وحوش النفس إثرَ مصيدة

                     على قنصها تنوي بعنفٍ وحيلةِ

//

ويتبع قابيل الشقيّ مجونه

                    ليقصى غريمٌ دون درسٍ وعبرة

//

يظلّ على جمر الحشايا مقلّبا

                 إلى أن يصيد الظبيّ حال استمالتِ

//

صريعا حبال القنص نجما غوايةٍ

                          يشعان في لقياه شعّ الأهلّةِ

//

فشدّا ومالا واستدارا وعُلّقا

                      على درب أفلاكٍ بيومِ الدجنّةِ

//

سجينان هذا الجوّ غيمٌ مكثّفٌ

                    أصابع من رعدٍ وبرقٍ ورعشةِ

//

وعشقٌ به الأكوان خرّت بهزّةٍ

                       وأوديةٌ ماجت وأخرى اقشعرّتِ

//

حرائقُ مازالت تُسعّر أرضهم

                      ليصلى بها وحش النفوس بقسوةِ

//

على أنّ أنهار الوصال دفوقة

                            يبرّدهم فيها انسيابٌ بمتعةِ

//

عروقٌ بها الأشواق بالدمّ ترتوي

                       وهابيل من فيه المُضحى بنزوةِ

//

ولابدّ في عرف الغرام من الأذى

                            ولابدّ أن ينأى الغريم بقوّةِ

//

ضبابٌ على عشبٍ تنهنه نسغه

                        خليطا على طينٍ وماءٍ ونشوةِ

//

إذا شقّها ومضٌ وهزّته عاصفٌ

                         أقاما على تهطال غيمٍ سخيّةِ

//

رعودٌ وإحراقٌ وطقسٌ مزمجرٌ

                      وصوتٌ كما دكُ القلاع المنيعةِ

//

وماكان تنزاف الذوات مشرّعا

                       سوى أنّه الإدمان حقنٌ بجرعةِ

//

سوى أنّه طقس الطقوس ومعبدٌ

                           وجوعٌ بلا حدٍّ بكامل شهوةِ

//

عواءٌ على بدرين زادا تكوّرا

                        يُشقُ به دربٌ لأقصى المجرّةِ

***

 

القرين:

ولكنّها أصوات وحشٍ مجلجلٍ

                          وقد نابه محوٌ بكلّ الشريحةِ

***

 

الشاعر:

ألم تدرِ أنّ النظق في البدء قبلةٌ

                            تذوقت الحرف الشهيّ بلذّةِ

//

تأولّت المعنى فباحت تنهدا

                          بما شعرّت بين اللسان وشفّةِ

//

تعلّمت النطق السريع بلسمةٍ

                       وحسٍّ به جريُ الحروف الندّيةِ

//

وأولُ من قال القصائد بلبلٌ

                            تغنّى بأزهار التلال البهيّةِ

//

وأول ألحان الكمان به اقتدت

                         شغوفا على ألحان نايٍ شجيّةِ

//

ستنكسرُ الكأس الشغوف فجاءةً

                          لتترك من هاموا بلحظة ريبةِ

//

كأنّ الكؤوس العاشقات بهم وشت

                        وقد شُرّب المثوى بخمرٍ عتيقةِ

//

يقومان من بعد انعتاقٍ ليهرعا

                        برعبٍ إلى أوراق توتٍ ظليلةِ

//

يهمّان في نزع الشكوك بسترةٍ

                      يخافان من قذفٍ بأقسى فضيحةِ

//

قتيلان لم يُلقَ الرداء عليهما

                       بجنحة إغواءٍ وإدمان جرعة !!

***

 

القرين:

أليس انجذاب المرء للجنس فطرّة؟

                        علام به يُلقى بنارٍ حرورة؟

***

 

الشاعر:

تخيّل بأنّ الحبّ كالنهر جَريه

                         حلالٌ لمن يرجوه دون أذيّةِ

//

ستغرقُ في طين الرذيلة صاغرا

                          وتطفو بلا وجهٍ بغيرِ هويّةِ

//

فلا زارعٌ يعنى بتربة زرعه

                      ولا طفرةٌ تُرجى بأمشاج تربةِ

//

تَدنٍّ فلا يَلقى النبوغ بزوغه

                   بنشأة (كروسوماتَ) دون السويّةِ

//

هو الشرع قبطان السفين ومنقذٌ

                     يُنجي من الطوفان إمّا استقامتِ

***

 

القرين:

ولكنّ مايؤذي من العشق هيّنٌ

                       أمام الذي أفنى نفوس البريّة!!

//

إذا سُعّرت حربٌ وزحزح ثقلنا

                   فمن شهوة كبرى لعرشٍ وسلطة!!

//

وحوشٌ على أشلاء مُلْكٍ تهافتت

                          وأخلاقهم نتنٌ كريحٍ بجيفةِ

//

كتائب دون الوعي للبغض ديدنٌ

                       لكلّ بذاك الدرب شيخُ طريقة

//

ألم يسفكوا فحوى الجمال بحربهم؟

                     ألم يذبحوا عرق الحياة البريئة؟

***

 

الشاعر:

ترقّب وذاك الحال غضبةَ جارفٍ

                  ليُمحى بلا نوحٍ ضلالُ البسيطة!!

.........

هوامش:

  • الكنه = الماهية
  • الإنسان وجود لذاته، والأشياء وجود في ذاتها، والفرق جوهري (انظرْ سارتر).
  • أثبت علم الوراثة أن تزاوج الأقارب يضعف النسل البشري ويعود ذلك بالطبع إلى تلف الكروسومات المتشابهة.

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