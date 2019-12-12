حوار غنائي بين شاعر وقرينه

د. ريم سليمان الخش| باريس

الشاعر:

يغرّقني وقتي بلجّة غربتي

وياليتني أحظى بعقلٍ مفرمتِ

//

وياليتنا جمعا نعودُ بلا أسى

صفائحنا البيضاء رهن المسرّة

//

تخيّل بأنّ الدهرَ طهّرَ حِسّنا !!

خفافا بلا شكوى وخوفٍ وغمّةِ

//

على ضفة الحب الدفوق جرارنا

وأنظارنا تحكي بدون طويّةِ

//

طيورٌ على عشّ الوئام تجمّعت

تغرّد من وقع الضياء المصلّتِ

//

تصوّر رعاك الله عمق نعيمنا

وقد رُدّت الأرواح طيرا بروضةِ

//

ولكنّه أمرٌ محالٌ وقوعه

فطورا على ضوءٍ يشعّ وعتمةِ

//

يُقلّبنا عقلٌ تقلّبَ دهرنا

فلسنا جماداتٍ بكنّهٍ مثبّتِ

//

فما كلّ ماأقررت يوما بصائبٍ

وما كلّ ما أقصيت يبقى بعزلةِ

//

فقد تطرقُ النفس الكشوفُ عوالما

بعكس التي رامت قُبيلَ سويعة

//

وقد ترعوي عن حقل ضوءٍ مؤطّرٍ

لترمى بدهليزٍ يموج بظلمة

//

إذا احترب الضدان عمقا بقوةٍ

تذكّر بأن العدل روح الشريعة

//

وأنّك إنْ تقضي بعيدا عن الهوى

تعش وقتك الأرضي حرا برفعة

***

القرين:

وماذا إذا صار الذي رُمت أمره؟

وكلّ غدا فعلا نقيّ السريرة!!

//

وصرنا إلى بدء الحياة جداولا

عليها انعكاس البدر وجه الحقيقة

//

أنختزن النشوى تسابيح عابدٍ

يظلّ على وصلٍ كحبّات سُبّحة

//

أيمهرنا الكون البهيّ بلونه

جمالا وتحنانا ودفءَ فضيلةِ

//

أليست لغات الذات إنسٌ ورحمة ؟

جُبلنا على نور السلام بفطرة

***

الشاعر:

ستجري وحوش النفس إثرَ مصيدة

على قنصها تنوي بعنفٍ وحيلةِ

//

ويتبع قابيل الشقيّ مجونه

ليقصى غريمٌ دون درسٍ وعبرة

//

يظلّ على جمر الحشايا مقلّبا

إلى أن يصيد الظبيّ حال استمالتِ

//

صريعا حبال القنص نجما غوايةٍ

يشعان في لقياه شعّ الأهلّةِ

//

فشدّا ومالا واستدارا وعُلّقا

على درب أفلاكٍ بيومِ الدجنّةِ

//

سجينان هذا الجوّ غيمٌ مكثّفٌ

أصابع من رعدٍ وبرقٍ ورعشةِ

//

وعشقٌ به الأكوان خرّت بهزّةٍ

وأوديةٌ ماجت وأخرى اقشعرّتِ

//

حرائقُ مازالت تُسعّر أرضهم

ليصلى بها وحش النفوس بقسوةِ

//

على أنّ أنهار الوصال دفوقة

يبرّدهم فيها انسيابٌ بمتعةِ

//

عروقٌ بها الأشواق بالدمّ ترتوي

وهابيل من فيه المُضحى بنزوةِ

//

ولابدّ في عرف الغرام من الأذى

ولابدّ أن ينأى الغريم بقوّةِ

//

ضبابٌ على عشبٍ تنهنه نسغه

خليطا على طينٍ وماءٍ ونشوةِ

//

إذا شقّها ومضٌ وهزّته عاصفٌ

أقاما على تهطال غيمٍ سخيّةِ

//

رعودٌ وإحراقٌ وطقسٌ مزمجرٌ

وصوتٌ كما دكُ القلاع المنيعةِ

//

وماكان تنزاف الذوات مشرّعا

سوى أنّه الإدمان حقنٌ بجرعةِ

//

سوى أنّه طقس الطقوس ومعبدٌ

وجوعٌ بلا حدٍّ بكامل شهوةِ

//

عواءٌ على بدرين زادا تكوّرا

يُشقُ به دربٌ لأقصى المجرّةِ

***

القرين:

ولكنّها أصوات وحشٍ مجلجلٍ

وقد نابه محوٌ بكلّ الشريحةِ

***

الشاعر:

ألم تدرِ أنّ النظق في البدء قبلةٌ

تذوقت الحرف الشهيّ بلذّةِ

//

تأولّت المعنى فباحت تنهدا

بما شعرّت بين اللسان وشفّةِ

//

تعلّمت النطق السريع بلسمةٍ

وحسٍّ به جريُ الحروف الندّيةِ

//

وأولُ من قال القصائد بلبلٌ

تغنّى بأزهار التلال البهيّةِ

//

وأول ألحان الكمان به اقتدت

شغوفا على ألحان نايٍ شجيّةِ

//

ستنكسرُ الكأس الشغوف فجاءةً

لتترك من هاموا بلحظة ريبةِ

//

كأنّ الكؤوس العاشقات بهم وشت

وقد شُرّب المثوى بخمرٍ عتيقةِ

//

يقومان من بعد انعتاقٍ ليهرعا

برعبٍ إلى أوراق توتٍ ظليلةِ

//

يهمّان في نزع الشكوك بسترةٍ

يخافان من قذفٍ بأقسى فضيحةِ

//

قتيلان لم يُلقَ الرداء عليهما

بجنحة إغواءٍ وإدمان جرعة !!

***

القرين:

أليس انجذاب المرء للجنس فطرّة؟

علام به يُلقى بنارٍ حرورة؟

***

الشاعر:

تخيّل بأنّ الحبّ كالنهر جَريه

حلالٌ لمن يرجوه دون أذيّةِ

//

ستغرقُ في طين الرذيلة صاغرا

وتطفو بلا وجهٍ بغيرِ هويّةِ

//

فلا زارعٌ يعنى بتربة زرعه

ولا طفرةٌ تُرجى بأمشاج تربةِ

//

تَدنٍّ فلا يَلقى النبوغ بزوغه

بنشأة (كروسوماتَ) دون السويّةِ

//

هو الشرع قبطان السفين ومنقذٌ

يُنجي من الطوفان إمّا استقامتِ

***

القرين:

ولكنّ مايؤذي من العشق هيّنٌ

أمام الذي أفنى نفوس البريّة!!

//

إذا سُعّرت حربٌ وزحزح ثقلنا

فمن شهوة كبرى لعرشٍ وسلطة!!

//

وحوشٌ على أشلاء مُلْكٍ تهافتت

وأخلاقهم نتنٌ كريحٍ بجيفةِ

//

كتائب دون الوعي للبغض ديدنٌ

لكلّ بذاك الدرب شيخُ طريقة

//

ألم يسفكوا فحوى الجمال بحربهم؟

ألم يذبحوا عرق الحياة البريئة؟

***

الشاعر:

ترقّب وذاك الحال غضبةَ جارفٍ

ليُمحى بلا نوحٍ ضلالُ البسيطة!!

.........

هوامش: